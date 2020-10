Nuit de combats actifs à la frontière de l’Artsakh ce matin les bombardements azéris continuaient au nord et au sud

La nuit dernière la situation était très tendue sur la frontière entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, l’ennemi continuant ses bombardements auxquels répliquaient les Forces arméniennes. Ce matin au nord et au sud de l’Artsakh l’ennemi continuait ses bombardements soutenus a indiqué il y a quelques minutes Shoushan Stepanian la secrétaire de presse du ministère arménien de la Défense.

L’Armée de Défense de l’Artsakh a indiqué de son côté qu’elle contrôlait la situation sur le terrain, en menant des opérations de contre-attaque et en infligeant de lourdes pertes à l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan