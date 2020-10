Estonie-Arménie : 1-1 pour le 4e match de l’Arménie en Ligue des nations

Hier soir en Estonie pour la 4e journée de la Ligue des nations (Groupe C) l’Arménie a tenu en échec l’Estonie (1-1). Un match nul qui n’arrange pas les affaires de l’Arménie, toujours derrière la Géorgie au classement. Une Géorgie qui a également réalisé un match nul face à la Macédoine de Nord (1-1).

L’Arménie a ouvert le score par un ballon repris de la tête dès la 8e minute par Kamo Hovhannisyan (28 ans, 52 sélections) qui inscrivait son premier but en sélection nationale. Mais cinq minute plus tard R. Sapinnen égalisait pour l’Estonie.

Les deux équipes ont ensuite tenté de faire la différence. En vain. Score final Estonie-Arménie : 1-1.

Krikor Amirzayan