Mises à jour d’Artsakh : une bataille solitaire contre le terrorisme et l’agression

Hier, alors que les forces azerbaïdjanaises intensifiaient leurs opérations le long de la ligne de front en Artsakh, notamment en visant un hôpital dans le nord-est de l’Artsakh et une frappe de drone sur le territoire de la République d’Arménie, le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan se sont adressés à la nation . Aujourd’hui à son dix-huitième jour, la guerre d’Artsakh se transforme en une bataille pour la survie des Arméniens sur ce qui reste de leur patrie historique.

Avec le cessez-le-feu humanitaire négocié par la Russie en lambeaux, le président de l’Artsakh Harutyunyan a déclaré : « Nous comprenons que le seul moyen de forcer un cessez-le-feu est d’imposer ce cessez-le-feu. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité du cessez-le-feu humanitaire sans aucune condition préalable et à poursuivre plus tard les négociations pour le règlement pacifique du conflit. « Il a noté que si un règlement pacifique semble impossible, il n’est pas tard. Harutyunyan a déclaré que l’Azerbaïdjan avait choisi de ne pas résoudre le conflit du Haut-Karabakh, »au lieu de cela, il a choisi d’exterminer les Arméniens d’Artsakh et après son exécution réussie, de détruire l’Arménie."

Quelques heures plus tard, le Premier ministre arménien Pashinyan s’est entretenu avec le peuple arménien dans un discours en direct. Il a dit que la guerre contre l’Artsakh n’était pas inattendue, cependant, la nature du conflit a radicalement changé avec les puissances régionales et extra-régionales désormais impliquées. Il a dit que les soldats de l’armée de défense d’Artsakh mènent une bataille héroïque contre l’alliance turco-azerbaïdjanaise-terroriste-mercenaire. Pashinyan a reconnu que le nombre de victimes est très élevé : « Je pleure nos braves martyrs qui sont tombés en défendant la patrie, en protégeant le droit de notre peuple à vivre, en sauvegardant l’identité arménienne, la dignité et l’avenir de l’Arménie. Et je m’incline devant toutes nos victimes, martyrs, leurs familles, leurs parents et surtout leurs mères, et je considère leur perte comme ma perte, ma perte personnelle, la perte de ma famille.

Dans une interview accordée aux médias russes, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné la nécessité d’un mécanisme de vérification du cessez-le-feu au Haut-Karabakh et que le déploiement d’observateurs militaires dans la zone de conflit devrait faire partie de ce mécanisme de vérification. « Nous pensons que ce serait tout à fait juste s’ils étaient nos observateurs, mais c’est aux parties de prendre une décision finale », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, s’adressant aujourd’hui au parlement turc, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le groupe de l’OSCE de Minsk devrait prendre des mesures pour que les territoires occupés reviennent en Azerbaïdjan. Il a noté que les pays coprésidents du Groupe de Minsk ont ​​évité une résolution en utilisant des tactiques de retard : « S’il y a les droits de l’homme, la démocratie dans le monde, et vous [les États-Unis, la Russie et la France] êtes dans le trio de Minsk depuis 30 ans, que devrez-vous faire ? [Vous ne devriez] pas retarder, mais plutôt finaliser les négociations dès que possible et donner ces terres à leurs propriétaires. "

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

9h25 : L’armée de défense d’Artsakh a déclaré que la situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan était restée relativement stable mais tendue du jour au lendemain. L’artillerie continue d’être utilisée avec une intensité variable.

Tôt ce matin, violant le cessez-le-feu humanitaire, les forces azerbaïdjanaises ont repris les bombardements de missiles et d’artillerie dans les directions sud, nord, sud-est et nord-est. Les bombardements ont été particulièrement intenses dans les directions sud-est, nord et nord-est.

L’Armée de défense de l’Artsakh prend des mesures adéquates dans toutes les directions de la ligne de front pour arrêter l’offensive de l’adversaire et continue jusqu’aux frontières de la patrie.

Les forces azerbaïdjanaises visent une installation militaire en Arménie

10 h 35 : Ce qui suit est une déclaration du ministère de la Défense d’Arménie :

Le 14 octobre, les forces armées azerbaïdjanaises ont ciblé du matériel militaire sur le territoire de la République d’Arménie qui se trouvait près de la zone frontalière avec Karvachar (qui était en service de combat) en supposant que l’équipement était prêt à frapper les colonies civiles en Azerbaïdjan.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré que cela ne pouvait être justifié par l’Azerbaïdjan. « En fait, les dirigeants militaro-politiques de ce pays se permettent de cibler du matériel militaire sur le territoire de la République d’Arménie en effectuant des missions de combat normales, uniquement sur la base d’hypothèses », indique le communiqué.

« Nous réaffirmons qu’à ce jour, aucune roquette, obus ou balle n’a été tirée depuis le territoire de la République d’Arménie en direction de l’Azerbaïdjan, mais en même temps nous déclarons que désormais les Forces armées de la République d’Arménie se donnent le droit de droit de viser toute installation militaire ou tout mouvement militaire sur le territoire azerbaïdjanais avec la même logique. » La déclaration a poursuivi en disant que les dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan ont l’entière responsabilité de changer la zone de combat et la logique des opérations militaires.

Aucune victime n’a été signalée.

12 h 27 : L’Armée de défense d’Artsakh a annoncé que l’Azerbaïdjan continue de violer le cessez-le-feu humanitaire en ciblant les colonies et villages pacifiques. La ville de Martakert a non seulement été bombardée plus tôt, mais elle a été sous le feu des forces aériennes azerbaïdjanaises. Les unités de l’Armée de défense d’Artsakh prennent des mesures adéquates pour faire taire l’adversaire.

Président d’Artsakh : l’Azerbaïdjan a choisi d’exterminer les Arméniens d’Artsakh puis de détruire l’Arménie

12 h 50 : Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, s’adresse à la nation arménienne [traduction non officielle],

Chers compatriotes, sœurs et frères vivant dans la diaspora et dans la mère Arménie,

La guerre à grande échelle déclenchée par l’Azerbaïdjan, la Turquie et les terroristes internationaux le 27 septembre contre l’Artsakh et l’Arménie se poursuit. L’Armée de défense d’Artsakh continue de résister à l’adversaire avec héroïsme et contre-offensives, leur causant d’importantes pertes humaines et matérielles. Nos compatriotes arrivés d’Arménie et de la diaspora ont fait preuve d’un tel courage pendant les batailles. Je tiens à mentionner spécifiquement la participation de nos camarades d’armes qui ont une vaste expérience militaire et qui ont contribué à la défense de notre patrie, y compris la participation de nos héroïques soldats contractuels.

Nous assistons aux efforts actifs de la Russie et de la communauté internationale pour mettre un terme aux opérations militaires. Nous apprécions grandement cette mission. Et vous savez aussi qu’il y a eu une réunion tripartite à Moscou [Ministres des affaires étrangères de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie] à l’invitation du président de la Russie. Une annonce a été faite pour établir, au moins, un cessez-le-feu humanitaire et reprendre les négociations à une date ultérieure.

Mais que s’est-il passé ?

L’adversaire a fait le contraire. Profitant de la situation et commençant le lendemain de cette annonce, des opérations militaires encore plus fortes ont été lancées sur toute la longueur de la ligne de front, en particulier dans le sud. L’adversaire a réussi à s’enfoncer dans un certain nombre de domaines, à prendre le dessus dans d’autres sections et à déplacer de jour en jour la ligne de front plus profondément [à l’intérieur du territoire de l’Artsakh]. Nous comprenons que le seul moyen d’imposer un cessez-le-feu est d’imposer ce cessez-le-feu. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité du cessez-le-feu humanitaire sans aucune condition préalable et à poursuivre plus tard les négociations pour le règlement pacifique du conflit. Bien qu’à l’heure actuelle, un règlement pacifique soit impossible, il n’est pas tard. Je tiens à mentionner une fois de plus que l’adversaire a choisi cette voie.Il n’a pas choisi la voie de la résolution du conflit du Haut-Karabakh ; au lieu de cela, il a choisi d’exterminer les Arméniens d’Artsakh et après son exécution réussie, de détruire l’Arménie. Nous voyons cette politique surtout par les parties qui ont leurs intérêts. Nous avons eu des jours pires entre 1992 et 1994 lorsque des opérations militaires se déroulaient dans les environs de Gandzasar, Askeran, Martuni, Hadrut, etc. Nous avons réussi à gagner parce que nous croyions en la victoire. Aujourd’hui, nous croyons à nouveau, nous pensons que nous allons gagner, nous devons être unis et surtout participer aux opérations militaires. J’attends la participation active de mes frères Artsakhtsis vivant dans la diaspora, nos frères en Arménie. Le moment critique est maintenant. Il s’agit de la préservation de notre patrie, de vivre avec honneur.

Lavrov sur le déploiement d’observateurs militaires

13 h 00 : Dans un entretien avec les médias russes, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné la nécessité d’un mécanisme de vérification du cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Selon Lavrov, le déploiement d’observateurs militaires dans la zone de conflit devrait faire partie de ce mécanisme de vérification. « Nous pensons que ce serait tout à fait juste s’ils étaient nos observateurs, mais c’est aux parties de prendre une décision finale », a-t-il déclaré.

Lavrov a également noté que la Russie n’était pas d’accord avec la Turquie et l’Azerbaïdjan sur le fait qu’il existe une solution militaire au conflit. « Nous ne sommes pas d’accord avec la position qui a été exprimée par la Turquie et qui a également été exprimée à plusieurs reprises par le président azerbaïdjanais. Il n’y a pas de secret ici, nous ne pouvons pas être d’accord avec les déclarations selon lesquelles une solution militaire au conflit est possible et recevable.

Il a affirmé qu’une solution pacifique est encore possible et qu’elle devrait être basée sur des propositions de paix qui ont longtemps été faites par les médiateurs russes, américains et français coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. « Leur essence est connue : une libération progressive des districts autour du Karabakh tout en respectant les garanties de sécurité pour le Karabakh et en assurant un lien fiable entre l’Arménie et le Karabakh jusqu’à la détermination du statut final du Karabakh », a-t-il dit.

Nikol Pashinyan : Le monde permettra-t-il l’émergence d’un nouvel Hitler en Asie Mineure ?

14h00 : Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan s’est adressé à la nation sur la situation militaire et politique.

Chers gens, fiers citoyens de la République d’Arménie, fiers citoyens de la République d’Artsakh, fiers Arméniens de la diaspora,

La guerre terroriste déclenchée par la Turquie et l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh dure depuis 18 jours maintenant. Avant de parler de la situation sur le champ de bataille, j’estime qu’il est essentiel de souligner qu’aujourd’hui nous devons comprendre la situation militaro-politique, mais nous devons d’abord comprendre les raisons et les conditions de la guerre.

Dans le processus de négociations sur la question du Karabakh, l’Azerbaïdjan a progressivement atteint un point où il a insisté pour que les Arméniens du Karabakh renoncent à leurs droits. Leur demande consistait à : remettre immédiatement cinq des sept territoires à l’Azerbaïdjan, élaborer un calendrier précis pour la cession des deux territoires restants et déclarer que tout statut du Haut-Karabakh impliquait de faire partie de l’Azerbaïdjan.

De plus, le statut du Haut-Karabakh ne doit pas être associé au transfert de territoires. En d’autres termes, les territoires devraient être cédés non pas pour leur statut mais pour la paix, sinon l’Azerbaïdjan menacerait de résoudre le problème par la guerre.

Notre gouvernement, qui avait hérité du cadre actuel de négociations, a refusé de discuter de la question de cette façon parce que c’était inacceptable. Dans ces circonstances, alors que nous essayions de déclarer clairement que le règlement de la question sans définir le statut de l’Artsakh était impossible, l’Azerbaïdjan a renoncé à toute discussion sérieuse sur le statut, déclarant en fait que le seul statut que l’Artsakh pouvait avoir était l’autonomie au sein de l’Azerbaïdjan. , qui visait en fait à construire un cadre institutionnel qui ouvrirait la voie au nettoyage ethnique en Artsakh. Dans le même temps, l’Azerbaïdjan développait une rhétorique militaire et une propagande anti-arménienne.

Au cours des deux dernières années et demie, nous avons mis en œuvre des réformes pour moderniser notre armée dans le but de fournir de réelles conditions préalables à la prémisse selon laquelle « le problème du Karabakh n’a pas de solution militaire ». Les batailles victorieuses menées à Tavush en juillet 2020 sont venues démontrer une réalité, inattendue pour beaucoup, à savoir que l’armée azerbaïdjanaise est en fait incapable de résoudre le problème du Karabakh par des moyens militaires. Ce fait est choquant non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais aussi pour d’autres pays, en particulier pour la Turquie.

Des exercices militaires turco-azerbaïdjanais sans précédent ont été lancés peu après les batailles de juillet ; un grand nombre de troupes turques et de matériel militaire ont été transférés en Azerbaïdjan. Les exercices ont une fois de plus témoigné que les forces armées azerbaïdjanaises n’étaient pas en mesure d’accomplir des tâches spécifiques dans un avenir prévisible, et la Turquie a décidé qu’il leur appartenait de traiter la question du Karabakh.

Quelque chose de sans précédent s’est produit à ce moment-là : la Turquie a commencé à menacer ouvertement et publiquement l’Arménie, un grand nombre de terroristes et de mercenaires étant transportés de Syrie vers la zone de conflit du Karabakh, réalisant que les forces azerbaïdjanaises ne pouvaient pas s’attaquer au problème par elles-mêmes.

Dans cette situation, nous avons essayé de mettre en œuvre des mécanismes de confinement stratégique, considérant que si la Turquie atteignait ses objectifs dans le Caucase du Sud, cela conduirait inévitablement à une réaction en chaîne des événements, impliquant des parties prenantes régionales et extrarégionales, ce qui pourrait entraîner des mesures de restriction spécifiques. .

À ce stade, cependant, nous avons enregistré une circonstance étrange : un certain nombre de pays, capables de prendre des mesures de dissuasion stratégique, n’ont pas correctement évalué la menace. Ils ont continué à considérer la question dans le contexte du conflit du Karabakh, estimant que la formule des « territoires pour la paix » pourrait sauver la situation. Cette formule inacceptable est similaire à l’accord de Munich de 1938, lorsque les puissances européennes ont essentiellement cédé la Tchécoslovaquie à l’Allemagne au nom de la paix. Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite. Maintenant, la question est de savoir si le monde permettra l’émergence d’un nouvel Hitler en Asie Mineure.

La guerre contre l’Artsakh n’est pas venue comme quelque chose d’inattendu pour nous. Nous étions préparés et nous nous demandions seulement quand et d’où l’ennemi allait attaquer.

L’Armée de défense d’Artsakh mène une bataille héroïque depuis le déclenchement des hostilités. L’alliance militaire Turquie-Azerbaïdjan-terroriste-mercenaire a lancé l’attaque la plus forte jamais menée contre l’Artsakh : chars, véhicules blindés, missiles, artillerie, avions militaires, hélicoptères, drones, un grand nombre de combattants, dont plusieurs milliers de troupes spéciales de Turquie et du Pakistan, ainsi que des mercenaires et des terroristes de Syrie.

L’adversaire n’a enregistré aucun gain stratégique ou territorial au cours de la première semaine, alors qu’il ne faisait face à aucune restriction en matière d’approvisionnement et de main-d’œuvre, alors que l’Artsakh et l’Arménie opéraient au milieu d’un blocus permanent. Pendant ce temps, l’adversaire a perdu une énorme quantité de matériel militaire, a subi un grand nombre de victimes, y compris des mercenaires.

Chaque goutte de sang arménien nous fait tous mal, sans parler du nombre énorme de victimes que nous avons déjà en ce moment. Afin d’éviter de nouvelles pertes, nous avons rejoint le processus lancé et la déclaration adoptée à Moscou vendredi dernier, qui prévoyait un cessez-le-feu humanitaire, un échange complet de cadavres, de prisonniers et de détenus, le retour au format de coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk avec la logique de résoudre le problème dès que possible. Cependant, l’Azerbaïdjan n’a pas adhéré à l’accord de cessez-le-feu pendant une seconde et a poursuivi les attaques, entravant simultanément la mise en place d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu.

Cela signifie que l’Azerbaïdjan continue d’adhérer à la ligne politique adoptée à l’origine et s’est donné pour tâche d’occuper pleinement le Haut-Karabakh. À ce stade, cependant, nous pouvons enregistrer le fait suivant : le plan terroriste turco-azerbaïdjanais visant à occuper le Haut-Karabakh et les territoires adjacents par une blitzkrieg a échoué en raison des efforts conjoints de notre armée de généraux héroïques, d’officiers, de officiers, sergents, volontaires, soldats, notre système d’administration publique - les dirigeants de l’Artsakh et de l’Arménie, les gouvernements, les assemblées nationales, l’autonomie locale et les agences d’État.

Nous avons subi de nombreuses pertes. Je pleure nos braves martyrs qui sont tombés en défendant la patrie, en protégeant le droit de notre peuple à vivre, en sauvegardant l’identité arménienne, la dignité et l’avenir de l’Arménie. Et je m’incline devant toutes nos victimes, martyrs, leurs familles, leurs parents et surtout leurs mères, et je considère leur perte comme ma perte, ma perte personnelle, la perte de ma famille.

Chers gens, fiers citoyens de la République d’Arménie, fiers citoyens de la République d’Artsakh, fiers Arméniens de la diaspora,

Au cours des 18 derniers jours de la guerre, nos troupes héroïques se sont retirées au nord et au sud. Ces derniers jours, l’adversaire a changé de tactique en essayant de semer la confusion à l’arrière avec des groupes subversifs. Néanmoins, au prix de violents combats, de pertes de personnel et d’équipement, l’Armée de défense d’Artsakh maintient la situation sous contrôle, infligeant de nombreuses pertes de main-d’œuvre et d’équipement à l’ennemi.

Mais nous devons tous savoir que nous sommes confrontés à une situation difficile. Ce n’est pas une déclaration de désespoir ou de désespoir. Je fournis ces informations parce que je m’engage à dire la vérité à notre peuple, contrairement à l’Azerbaïdjan, qui cache ses milliers de victimes à son propre peuple et, selon nos estimations, la perte de plus d’un milliard de dollars de matériel militaire. Mais l’objectif principal de mon message d’aujourd’hui est de parler de ce que nous devons faire et de notre stratégie, ainsi que de rallier notre unité nationale autour de cet objectif. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer que l’alliance turco-azerbaïdjanaise-terroriste n’arrêtera pas ses attaques contre l’Artsakh et l’Arménie.

Ces jours-ci, les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE - la Russie, la France et les États-Unis - se sont efforcés et continuent d’œuvrer pour un cessez-le-feu. La déclaration des présidents et des ministres des affaires étrangères des trois pays et la déclaration du 10 octobre de Moscou ont été adoptées.

Je tiens à remercier les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE pour leurs efforts. Je suis reconnaissant à l’Administration des États-Unis pour tous les efforts qui ont été faits jusqu’ici.

Je tiens à remercier la France et le président Emmanuel Macron pour sa détermination à nommer les choses dès les premiers jours de la guerre et pour sa volonté de redoubler d’efforts.

Un merci spécial au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, avec qui nous avons été en contact étroit pendant tout ce temps. La Russie a été en mesure de remplir son rôle de coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE et d’allié stratégique de l’Arménie à un niveau élevé, et je suis convaincu que la Russie s’acquittera de ce rôle sans équivoque, conformément aux meilleures traditions d’amitié entre les peuples arménien et russe. .

Attaché à la logique d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, je tiens à souligner que nous serons très constructifs pour rendre nos efforts diplomatiques efficaces.

Cependant, jusqu’à présent, ces efforts n’ont pas été suffisants pour freiner le bloc terroriste turco-azerbaïdjanais, car la tâche qu’ils se sont fixée n’est pas seulement de résoudre le problème du Karabakh, mais aussi de poursuivre la politique génocidaire traditionnelle turque envers notre peuple.

Mais à ce moment crucial, nous ne reculerons pas, car c’est une guerre cruciale pour notre peuple. Dans cette situation, le peuple arménien n’a qu’une chose à faire : s’unir, mobiliser tout le potentiel dont nous disposons, arrêter l’ennemi d’un coup décisif et remporter une victoire finale, c’est-à-dire le règlement final du conflit du Haut-Karabakh, le reconnaissance du droit du peuple du Haut-Karabakh à l’autodétermination.

Les âmes, l’esprit et la force de nos autres grands martyrs et héros, le roi Artashes, Tigran le Grand, Ashot Yerkat, Aram Manukyan, Hovhannes Baghramyan, Monte Melkonyan, Vazgen Sargsyan, sont avec nous aujourd’hui. Aujourd’hui, les Arméniens sont plus unis que jamais. Des centaines de milliers d’Arméniens apportent un soutien financier, économique et politique à l’Arménie et à l’Artsakh.

Dans des centaines de communautés de la diaspora, nos compatriotes organisent des rassemblements pacifiques de solidarité, de protestation et de soutien, avec deux questions spécifiques à l’ordre du jour : la reconnaissance internationale de l’indépendance de l’Artsakh et la condamnation de l’agression terroriste turco-azerbaïdjanaise.

C’est le point culminant de notre unité nationale, et ce point culminant doit être couronné par la réalisation de nos objectifs nationaux spécifiques.

Personne ne peut briser la volonté du peuple arménien, il est impossible d’intimider la nation arménienne, il est impossible de vaincre le peuple arménien. Nous résisterons au dernier, nous nous battrons jusqu’au dernier, et le nom de cette fin est Artsakh libre et heureux, Arménie libre et heureuse.

Aujourd’hui, à ce moment crucial, chacun de nous doit se concentrer sur la réalisation de cet objectif. C’est ce sur quoi nous devrions nous concentrer à la fois dans la diaspora et en Arménie. Nous devons transformer notre deuil en colère, nos peurs en détermination, nos doutes en action.

Nous devons gagner, nous devons vivre, nous devons construire notre histoire et nous construisons notre histoire, notre nouvelle épopée, notre nouvelle bataille héroïque, notre nouveau Sardarapat.

Et donc,

Vive la liberté !

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh !

Vive l’armée arménienne !

Vive les volontaires arméniens !

Vive la diaspora arménienne !

Vive le peuple arménien !

Et vive nos enfants qui vivront dans une Arménie libre et heureuse, dans un Artsakh libre et heureux.

Gloire aux héros !

Président turc : l’OSCE devrait garantir le retour des territoires « occupés » en Azerbaïdjan

14h00 : A propos du parlement turc aujourd’hui, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le groupe de l’OSCE de Minsk devrait prendre des mesures pour que les territoires occupés soient renvoyés en Azerbaïdjan.

« Le Trio de Minsk [de l’OSCE] - les États-Unis, la Russie et la France - évite toujours cela [résoudre le problème du Haut-Karabakh] par des tactiques dilatoires. Pourquoi ne rendez-vous pas les terres occupées [à l’Azerbaïdjan] ? Ils peuvent faire ce qu’ils veulent sur leurs propres terres, mais il y a une occupation ici. S’il y a des droits de l’homme, une démocratie dans le monde et que vous [les États-Unis, la Russie et la France] faites partie du trio de Minsk depuis 30 ans, que devez-vous faire ? [Vous ne devriez] pas retarder, mais plutôt finaliser les négociations dès que possible et donner ces terres à leurs propriétaires. "

Peskov : certains mécanismes de l’OTSC pourraient être mis en place

14 h 50 : L’armée russe participe au processus de vérification des informations concernant l’attaque de l’Azerbaïdjan sur le territoire de la République d’Arménie, selon Dmitri Peskov, le porte-parole du président de la Russie.

« Notre service militaire vérifie les informations, ils sont constamment en contact avec leurs homologues des deux pays. Vous savez que le ministre de la Défense a eu des conversations téléphoniques avec ses collègues des deux pays. Ces informations sont en cours de vérification et d’analyse », a déclaré Peskov, ajoutant que, selon les résultats de cette enquête, certains mécanismes de l’OTSC pourraient entrer en vigueur.

Selon Le ministère des Affaires étrangères d’Arménie l’Azerbaïdjan cible le territoire arménien

15 h 00 : Ce qui suit est une déclaration publiée par le Ministère des affaires étrangères de l’Arménie sur le ciblage du territoire de la République d’Arménie par les forces armées azerbaïdjanaises.

Le ministère de la Défense de la République d’Arménie a publié une déclaration informant que, le 14 octobre, les forces armées azerbaïdjanaises ont pris pour cible des installations et du matériel militaires en service sur le territoire de la République d’Arménie, dans la région de Vardenis, en se fondant uniquement sur des hypothèses non fondées selon lesquelles l’équipement était « prêt à frapper des colonies pacifiques en Azerbaïdjan ».

Il est évident que l’Azerbaïdjan ne refuse pas seulement de mettre en œuvre le cessez-le-feu qui aurait dû être établi sur la base d’une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, convenue le 10 octobre à l’initiative du président de la Russie Vladimir Poutine, mais aussi avec une instigation flagrante de la Turquie, cherche à étendre la géographie du conflit du Haut-Karabakh, en attaquant et en recourant à une agression ouverte contre le territoire souverain de la République d’Arménie.

Toutes les actions entreprises par la partie azerbaïdjanaise recevront une réponse adéquate avec les moyens à la disposition des forces armées de la République d’Arménie.

Nous condamnons fermement les tentatives d’agression armée de l’Azerbaïdjan contre le territoire souverain de la République d’Arménie et prévenons que les actions de provocation de l’Azerbaïdjan entraîneront des conséquences militaro-politiques irréversibles, dont les dirigeants de l’Azerbaïdjan portent l’entière responsabilité.

15h30 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que pendant la guerre d’Artsakh de 1991 à 1994, qui a duré environ 1000 jours, la partie arménienne a traversé des périodes lourdes et même désespérées. La partie arménienne a connu des moments de panique mais a finalement réussi à gagner et à conclure l’accord de cessez-le-feu de mai 1994, qui a donné une base solide à la diplomatie arménienne dans le processus de négociation. À l’automne 1992, l’Arménie a failli perdre Lachin et pas seulement Lachin, mais a résisté et a gagné.

Hôpital cible des forces azerbaïdjanaises en Artsakh

16h53 : Shushan Stepanyan, le porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré que la partie azerbaïdjanaise continue de violer le cessez-le-feu humanitaire et a désormais pris pour cible un hôpital situé dans la direction nord-est de la ligne de front, qui traite actuellement des civils. Comme elle l’a noté, un tel comportement est en violation stricte des normes et principes du droit international humanitaire et du droit coutumier, selon lesquels il est interdit de viser les hôpitaux et les lieux où les blessés sont soignés. « Il s’agit d’un crime de guerre évident et l’entière responsabilité des conséquences incombe aux dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan », a-t-elle déclaré.

17h05 : Arman Tatoyan, le médiateur arménien, a fermement condamné les frappes de drones lancées par les forces azerbaïdjanaises près de Vardenis, dans le village de Sotk, dans la région de Gegharkunik en Arménie.

Il a dit qu’un enfant de 14 ans avait été blessé, qui se trouve maintenant dans un hôpital d’Erevan. Il est dans un état grave avec des blessures par éclats d’obus et se trouve actuellement dans l’unité de réanimation / USI. D’autres civils, dont des enfants, se trouvaient également dans le domaine agricole.

Le chef de la communauté locale a confirmé l’information à Tatoyan. Il a envoyé une mission spéciale à l’hôpital.

Poutine tient une conversation téléphonique avec le président turc

19h40 : Le président russe Vladimir Poutine a eu une conversion téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux ont discuté de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et souligné l’importance de se conformer à l’accord de cessez-le-feu humanitaire du 10 octobre et de reprendre les négociations dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Poutine a exprimé de sérieuses préoccupations concernant l’implication de mercenaires du Moyen-Orient dans les opérations militaires. Il a souligné la nécessité d’un règlement pacifique du conflit et que la Turquie, en tant que membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, devrait jouer un rôle constructif dans la désescalade du conflit.

Le ministère de la Défense de l’Artsakh a publié les noms de 23 autres militaires tués au combat.

Shahinyan, Tigran [Karleni], b. 1968 (bénévole)

Arakelyan, Samvel [Levoni], n. 2001

Teroyan, Pargev [Kareni], b. 1998

Adamyan, Emil [Hakobi], b. 2001

Simikyan, Artur [Mikayeli], b. 2001

Tagvoryan, Grigor [Vahei], b. 1999

Yeghshatyan, Gevorg [Arturi], b. 2000

Shahbazyan, Kamo [Gevorgi], b. 1979 (réserve)

Asatryan, Vahagn [Felixi], b. 1977

Avetisyan, Levon [Arménaki], b. 1990

Nersisyan, Andranik [Manueli], n. 1990

Galeyan, Armen [Hayaseri], b. 1985

Avanyan, Gevorg [Sergei], b. 1989

Nersisyan, Martin [Seryozhayi], b. 1991 (réserve)

Kirakosyan, Aram [Hamleti], b. 1979

Hovhannisyan, Vazgen [Martiki], b. 1974 (réserve)

Nersesyan, Garik [Seryozhayi], b. 1978 (réserve)

Alaverdyan, Gurgen [Karoyi], b. 1995 (réserve)

Movsesyan, Vardan [Seryozhayi], b. 1983 (réserve)

Karapetyan, Nikolay [Armeni], b. 2000

Manukyan, Marat [Kareni], b. 2001

Sinanyan, Narek [Sergeyi], b. 1992

Asryan, Serob [Sarmeni], b. 1998

Point de presse en direct : Artsrun Hovhannisyan / ministère de la Défense et Zareh Sinanyan, haut-commissaire aux affaires de la diaspora

22h00 : Artsrun Hovhannisyan, du ministère de la Défense, a déclaré que dès le petit matin, les forces armées azerbaïdjanaises ont repris leur offensive vers le nord et le sud. Dans les deux sens, ils ont constamment essayé d’attaquer avec de l’artillerie et avec des systèmes de combat à très haute densité. Les forces armées arméniennes ont réussi à les repousser, leur causant des pertes importantes. L’Azerbaïdjan a subi d’énormes pertes humaines aujourd’hui et hier. Hovhannisyan a expliqué que l’adversaire a commencé à utiliser de nouvelles tactiques militaires à haute densité. Les combats se poursuivent bien que l’intensité des combats diminue pendant la nuit. Au cours de la journée, la partie azerbaïdjanaise diffusait activement des informations selon lesquelles un système de missiles, en service de combat sur le territoire arménien, était visé.Hovhannisyan a souligné que la décision de l’Azerbaïdjan légitime le ciblage d’objets militaires similaires par les forces arméniennes sur le territoire azerbaïdjanais. Il a rappelé qu’aujourd’hui, les forces azerbaïdjanaises ont également ciblé un hôpital et a souligné que le monde entier devrait prêter attention à la manière dont l’Azerbaïdjan cible les institutions médicales (bien que cela ne soit pas surprenant pour la partie arménienne puisque cela s’est produit auparavant).

Zareh Sinanyan, Haut-commissaire aux affaires de la diaspora

Le Haut Commissaire a déclaré que depuis le tout début de l’agression terroriste turco-azerbaïdjanaise, il y a eu une mobilisation sans précédent dans la diaspora arménienne. Comprenant la gravité du moment pour l’Arménie et se rendant compte de la difficulté de la situation, les Arméniens du monde entier ont lancé diverses initiatives. À ce jour, environ 700 tonnes d’aide humanitaire sont arrivées en Arménie en provenance de différents pays du monde, dont la Russie, les États-Unis, la France, les pays d’Europe, l’Ukraine, le Djavakheti, Tbilissi et cette aide se poursuit. Il y a environ 100 tonnes d’aide humanitaire attendues des États-Unis mais la Turquie a interdit le vol au-dessus de son espace aérien et donc, pour l’instant, il est retardé. L’aide humanitaire arrive quotidiennement de Russie par voie terrestre et aérienne.Sinanyan a déclaré qu’ils étaient reconnaissants pour cet effort et qu’ils veillaient à ce que tout soit coordonné correctement. Il a demandé à chacun de coordonner ses efforts par l’intermédiaire du Haut-Commissariat.

En ce qui concerne les dons financiers, Sinanyan a déclaré que cela était coordonné avec le Fonds arménien et qu’un montant sans précédent de 120 millions de dollars américains avait été collecté. Il a noté qu’il est difficile de sous-estimer l’importance de cette aide car on ne sait pas combien de temps durera la guerre et on comprend évidemment le type de dommage causé. L’aide est directement liée au succès de nos efforts. Sinanyan a déclaré que de nombreux compatriotes veulent être en Arménie et aider dans cette guerre. Un certain nombre de médecins sont arrivés principalement de Russie, des États-Unis et d’Europe et le processus est toujours en cours. L’arrivée des médecins est encouragée car le nombre de blessés est plusieurs fois celui de ceux qui sont décédés et ont besoin de soins sérieux. « Nos médecins se battent héroïquement pour la santé et la vie de chaque Arménien, mais leur potentiel est limité,donc plus nous recevons d’aide, mieux c’est », a ajouté Sinanyan. Je suis heureux que des organisations internationales de santé telles que le Comité international médical arménien soient activement impliquées dans ce processus et organisent les groupes de transfert en Arménie. Il a appelé tous ceux qui ont certaines compétences, qui sont déjà en Arménie ou qui souhaitent venir en Arménie, à se coordonner avec le Haut Commissariat afin que leurs compétences soient utilisées efficacement.

Sinanyan a expliqué que le rôle des Arméniens dans la formation de l’opinion publique dans la diaspora est très important parce qu’aujourd’hui la Turquie et l’Azerbaïdjan ont déformé l’ensemble des médias avec de fausses informations, une fausse représentation de la réalité en Artsakh et une fausse histoire du conflit. Les efforts de la diaspora qui sont très efficaces doivent être utilisés comme contre-mesure à cette fausse propagande. Il a également déclaré que les gouvernements turc et azerbaïdjanais avaient engagé des sociétés de lobbying qui présentent la version déformée de la réalité dans différents pays et gouvernements. Les groupes de pression arméniens, y compris les différentes branches du Comité national arménien (ANC), contrebalancent efficacement cette situation. Les Arméniens sont également actifs sur les plateformes médiatiques,ce qui, encore une fois selon Sinanyan, est important parce que l’Azerbaïdjan et la Turquie présentent une version déformée de la réalité. « Tout le monde dans la diaspora y travaille, y compris les blogueurs, les militants des médias sociaux, les célébrités », a-t-il noté. Ces efforts doivent se poursuivre pour qu’il soit possible de remporter la victoire souhaitée.

Les manifestations et rassemblements sont également importants pour la sensibilisation et sont organisés partout, des États-Unis aux différents pays européens. Il existe également des initiatives dans un certain nombre de pays au sein de différents organes gouvernementaux aux niveaux fédéral, local et étatique visant à la reconnaissance de l’Artsakh et condamnant l’agression des groupes terroristes turco-azerbaïdjanais par la communauté internationale. Sinanyan a déclaré que ces efforts sont appréciés et bien accueillis. Il a remercié tout le monde pour son travail et a souligné que leur soutien était absolument nécessaire. « Aujourd’hui, plus que jamais, il est clair que l’Arménie et la diaspora, les Arméniens ici et dans la diaspora ne font qu’un et ont un intérêt commun et à l’heure actuelle, cet intérêt est de protéger et de sauver l’Artsakh, et de sauver notre peuple du génocide. Et sans aucun doute, nous gagnerons ensemble.

Le Parlement français s’apprête à discuter de la reconnaissance de l’Artsakh

François Pupponi, membre du Parlement français, a soumis une résolution cosignée par plusieurs autres députés à l’Assemblée nationale française pour la reconnaissance de l’Artsakh. Il en a fait l’annonce le 13 octobre, lors d’une manifestation que plus de 7 000 Arméniens français ont organisée devant le Parlement français pour réclamer la reconnaissance de l’Artsakh.

« Dans une dizaine de jours, je conduirai une délégation en Arménie pour montrer le soutien et l’amitié de la France », a déclaré Pupponi. « Ne vous y trompez pas : l’enjeu de l’Artsakh est bien plus que le sort d’un territoire, c’est la stabilité et la diversité religieuse de toute une région. Ne laissons pas [le président azerbaïdjanais Ilham] Aliyev et [le dirigeant turc Recep Tayyip] Erdogan continuer ce qu’ils ont commencé en 1915. Ne laissons pas les Arméniens seuls contre l’Azerbaïdjan et la Turquie », at-il ajouté.

Le Conseil de sécurité arménien tient une réunion extraordinaire

Le Conseil de sécurité arménien a tenu aujourd’hui une réunion extraordinaire , présidée par le Premier Ministre Nikol Pashinyan. La réunion a été suivie par le président Armen Sarkissian, le président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan et le chef du cabinet du Premier ministre Eduard Aghajanyan. Les actions et autres mesures pour contrer l’agression terroriste azerbaïdjanaise et turque ont été discutées au cours de la réunion.

