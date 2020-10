La CEDH refuse de lever la mesure provisoir concernant la Turquie

Le 6 octobre 2020, la Cour a décidé d’appliquer l’article 39 de son règlement pour la deuxième fois concernant le conflit dans le Haut-Karabakh. Elle a demandé à tous les États directement ou indirectement impliqués dans ce conflit, y compris la Turquie, de s’abstenir de tout acte qui contribuerait à des violations des droits que la Convention garantit aux civils et de respecter leurs obligations au titre de la Convention. Le 7 octobre 2020, le gouvernement turc a demandé à la Cour de reconsidérer sa décision et de lever la mesure provisoire prise à l’égard de la Turquie. La Cour rappelle que l’indication d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement est une mesure d’urgence pouvant être prise dans des situations où elle estime qu’il existe un risque imminent de dommage irréparable. L’indication d’une telle mesure revêt un caractère provisoire et ne préjuge pas de l’examen ultérieur de la recevabilité ou du fond de l’affaire dans le cadre d’une éventuelle procédure contradictoire. La décision du 6 octobre 2020 a été prise par la Cour sur la base d’éléments indiquant que des États contractants étaient directement ou indirectement impliqués dans le conflit. Elle ne s’adresse pas uniquement à la Turquie, mais à tous les États concernés. Après examen des objections formulées par le gouvernement turc, et tenant compte à nouveau de la gravité du conflit et de l’escalade qu’il connaît, la Cour n’aperçoit aucune raison de modifier sa décision et de lever en partie la mesure provisoire indiquée.