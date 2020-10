L’UMAF Paris se mobilise

Chers membres, chers amis

Face à la situation en Artsakh, vous avez été nombreux à nous contacter et nous interroger sur les actions envisagées et mises en place par l’UMAF Paris pour accompagner et aider la population de la région.

L’option choisie par notre association a été celle de l’aide en direct. Ainsi, aucune collecte de médicaments ou matériels en France n’a été réalisée, nous avons choisi d’acheter tout le matériel nécessaire en situation de conflit, directement en Arménie.

Ainsi, via nos partenaires locaux, nous avons acheté dans un premier temps, pour un montant de 5000€ :

2000 solutés

2000 seringues

1000 cathéters

Divers antibiotiques injectables (500 flacons Oflocet, 500 flacons Ciflox, 100 flacons Rocephine, 100 flacons Cefalexine)

La demande étant grande, nous avons poursuivi nos démarches d’achats sur place d’antibiotiques injectables, cela à hauteur de 2000€

A la demande du Ministère de la santé, de nouvelles commandes ont été effectuées (Rocephine injectable et Albumine 20% 100ml), commandes qui seront livrées sous peu.

Ces différents achats médicaux, qui entrent pleinement dans la mission de notre association, ont été grandement appréciés par M ALTUNYAN David, responsable du centre humanitaire du Ministère de la Santé.

L’UMAF s’est toujours engagé à aider au mieux la population arménienne et de l’Artsakh et compte poursuivre ses actions pour les temps à venir, en espérant un apaisement de la situation.