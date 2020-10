Nikol Pashinyan : « Seul un changement de position de la Turquie pourrait inciter l’Azerbaïdjan à cesser les combats »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a accordé un entretien à l’agence de presse Reuters. Nous présentons l’article sur l’entretien ci-dessous :

« Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a estimé mardi que seul un changement de position de la Turquie sur le Haut-Karabakh pourrait inciter l’Azerbaïdjan à cesser les combats.

Mais, dans son premier entretien malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu humanitaire samedi à la mi-journée, il n’a donné aucune indication que la position d’Ankara est en train de changer.

S’interrogeant dans sa résidence officielle, un bâtiment du patrimoine de l’époque soviétique au centre-ville d’Erevan, Pashinyan a accusé la Turquie de perturber le cessez-le-feu et d’essayer de pénétrer dans la région du Caucase du Sud pour poursuivre ses ambitions expansionnistes.

“Je suis convaincu que tant que la position de la Turquie restera inchangée, l’Azerbaïdjan ne cessera pas les combats”, a déclaré Nikol Pachinian.

Selon le Premier ministre arménien, la Turquie, qui réclame de prendre part aux efforts de médiation internationaux, ce qu’Erevan refuse, a des visées expansionnistes dans le sud du Caucase et sabote sciemment la trêve en cours.

Ankara a déclaré publiquement avant les négociations organisées par Moscou pour obtenir un cessez-le-feu que l’Azerbaïdjan devait poursuivre les combats, et le ministre turc des Affaires étrangères, l’a redit au téléphone à son homologue azerbaïdjanais, après l’annonce d’une trêve. C’était un ordre de ne pas arrêter les hostilités en aucune circonstance.

“La Turquie est entrée dans le Caucase du Sud pour poursuivre la politique qu’elle mène en Méditerranée contre la Grèce et Chypre, ou en Libye, ou en Syrie, ou en Irak. C’est une politique expansionniste.

Les projets expansionnistes de la Turquie au nord, à l’est et au sud-est sont bien connus. Le fait est que les Arméniens du Caucase du Sud sont le dernier obstacle sur cette voie. Et maintenant, la Turquie ne résout pas du tout du conflit du Karabakh. La Turquie tente de poursuivre sa politique génocidaire, car les Arméniens du Caucase du Sud sont le dernier obstacle sur sa voie pour faire avancer cette politique expansionniste au nord, à l’est et au sud-est », a dit Nikol Pashinyan.

Cette une politique expansionniste , a-t-il ajouté, la Turquie poursuivait la politique de l’Empire ottoman au début du XXe siècle, ce qu’il a appelé la poursuite du génocide arménien.

“L’ensemble du Caucase du Sud deviendra la Syrie et le feu se propagera rapidement vers le nord et le sud”,- a déclaré Nikol Pashinyan.