Les États-Unis ont dit à la Turquie et aux autres puissances régionales de « rester à l’écart » du conflit du Haut-Karabagh dans le cadre de leurs propres efforts pour mettre fin aux combats entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, a affirmé hier le secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

« Nous avons rejoint nos partenaires européens et, franchement, de nombreux pays du monde entier pour demander un cessez-le-feu, le début d’une solution au conflit », a déclaré Pompeo aux journalistes.

« Nous avons regardé les rapports sur les décès de civils, a-t-il ajouté. Nous avons vu la Turquie commencer à renforcer l’Azerbaïdjan. Nous avons demandé à chaque acteur international de rester en dehors de la région, de ne pas continuer à aggraver les problèmes et nous travaillons pour y parvenir. Et nous utilisons notre boîte à outils diplomatique pour essayer de parvenir à un résultat qui aboutisse à un cessez-le-feu et à une solution qui soit fondée sur le droit international. »

« Nous avons fait un travail qui, je pense, augmente la probabilité que les objectifs que je viens d’identifier se concrétisent », a lâché Pompeo.

Ce dernier avait dit la semaine dernière que « les étrangers devraient rester en dehors » du conflit du Karabagh. Il n’a pas explicitement pointé du doigt la Turquie qui soutient fermement l’action militaire de l’Azerbaïdjan.

Les États-Unis, la Russie et la France dirigent depuis longtemps les efforts internationaux pour mettre fin au conflit du Karabagh par le biais du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité en Europe. Au cours des deux dernières semaines, ils ont publié à plusieurs reprises des déclarations appelant à l’arrêt immédiat de la guerre qui a éclaté le 27 septembre.

Moscou a négocié un accord de cessez-le-feu arméno-azerbaïdjanais le 10 octobre. Les hostilités dans la zone de conflit se sont toutefois poursuivies depuis.

L’ancien vice-président américain Joe Biden, rival démocrate du président Donald Trump lors de l’élection présidentielle du 3 novembre, a exprimé mardi sa profonde inquiétude face à « l’effondrement » du cessez-le-feu et a accusé l’administration Trump d’être « largement passive et désengagée ».

« Plutôt que de déléguer la diplomatie à Moscou, l’administration doit s’impliquer davantage, au plus haut niveau », a écrit Biden dans un communiqué.

Pompeo a assuré qu’il avait brièvement discuté de l’escalade du Karabagh avec Trump plus tôt dans la journée de mercredi. Il a prétendu que Washington « accordait une grande attention » au conflit.