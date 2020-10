300 djihadistes ont quitté l’Azerbaidjan pour retourner en Syrie

Lindsey Snell l’une des premières journalistes à avoir informé sur la présence de djihadistes en Azerbaïdjan vient d’annoncer « Selon des sources de l’ANS (L’Armée nationale syrienne est un rassemblement de groupes rebelles soutenus par la Turquie) 300 combattants de la division Hamza sont rentrés d’Azerbaïdjan en Syrie hier soir. Ils avaient refusé de se battre depuis la mort d’un homme de la division Hamza de Kafr Halab. Ils n’étaient pas payés et ne recevront pas de traitement pour leurs blessures. Une source pense qu’ils pourraient être emprisonnés ».

Elle a ajouté « Peu importe : outre la masse de [combattants] Suleiman Shah et du sultan Murad qui ont déjà commencé à affluer en Turquie pour se rendre en Azerbaïdjan, tous les hommes de Suleiman Shah d’Abu Amsha seront retirés de Libye et envoyés en Azerbaidjan. Des rumeurs selon lesquelles Abu Amsha ira là aussi, comme il l’a fait en Libye ».

Elle a conclu « C’était il y a deux nuits, un homme de l’ANS décrivant l’exode de 200 combattants d’un village proche du sien qui ont reçu »de nouveaux uniformes militaires verts".

