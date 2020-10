Le président de l’Artsakh appelle tous les Arméniens de venir prendre les armes et prendre la patrie menacée

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh a fait aujourd’hui un appel solennel demandant aux Arméniens de la diaspora et tous les Arméniens originaires de l’Artsakh qui se trouvent en dehors de l’Artsakh de venir rejoindre l’armée de Défense de l’Artsakh pour la patrie menacée. « Par un appel spécial je m’adresse aux Arméniens du monde à tous mes compatriotes qui peuvent porter des armes et qui se trouvent aujourd’hui en dehors de la République de venir sans plus attendre » dit le président de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan