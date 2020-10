Interpellé par Valérie Boyer sur la situation en Artsakh, le PM Jean Castex lui répond au Sénat

La sénatrice Valérie Boyer a pris la parole au pupitre du Sénat lors d’une question au gouvernement, ce mercredi 14 octobre vers 16h30 : “Il est urgent de sanctionner la Turquie et l’Azerbaïdjan, mettre en place de vraies sanctions économiques, rappeler nos ambassadeurs, lui dire qu’elle n’a plus sa place dans l’OTAN.” Un discours auquel a répondu le Premier ministre Jean Castex : “Si nous revenions sur nos engagements de responsable des accords de 1994 et du groupe de Minsk, alors nous créerions les conditions qui permettraient à la Turquie de s’insérer dans le règlement diplomatique d’un conflit dont elle est partie prenante.” Les deux interventions à voir ci-dessous :

