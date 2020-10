L’agression azerbaïdjanaise continue

L’Arménie et le Haut-Karabagh sont déterminés à « se battre jusqu’au bout » face à la poursuite de l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan, a assuré mercredi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Pachinian a accusé Bakou du refus de respecter un accord de cessez-le-feu, négocié par la Russie, dans le but de reconquérir le Karabagh.

« À ce moment décisif, nous ne céderons pas car c’est une guerre fatidique pour notre peuple », a-t-il dit lors d’une allocution télévisée à la nation diffusée le 18e jour des hostilités à grande échelle qui ont eu lieu au Haut-Karabagh.

« Le peuple arménien ne peut pas être intimidé, le peuple arménien ne peut pas être vaincu, a-t-il souligné. Nous nous battrons jusqu’à la fin et cette fin s’appelle Artsakh libre et heureux, l’Arménie libre et heureuse. »

« Nous devons gagner, nous devons vivre, nous devons faire notre histoire, et nous faisons notre histoire », a ajouté Pachinian.

Le Premier ministre arménien a reconnu que les forces azerbaïdjanaises avaient réalisé « certains » gains territoriaux dans les sections nord et sud de la ligne de front depuis le déclenchement de la guerre le 27 septembre. Mais l’armée soutenue par les Arméniens du Karabagh « maintient la situation générale sous contrôle ».

Cet appel est intervenu alors que de violents combats entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises se poursuivaient le long de la « ligne de contact » du Karabagh malgré l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 octobre. Les parties belligérantes ont continué à s’accuser mutuellement de le violer alors que la Russie et d’autres médiateurs internationaux continuaient leurs efforts pour arrêter l’effusion de sang.

Pachinian a indiqué que les efforts des médiateurs « n’ont pas été suffisants pour freiner l’alliance terroriste azéro-turque ». Il a accusé Ankara d’encourager Bakou à poursuivre les hostilités dans le cadre de sa « politique génocidaire traditionnelle envers notre peuple ».

Les combats se sont de nouveau étendus sur le territoire hier en début de journée, alors que les forces azerbaïdjanaises ont frappé des installations militaires arméniennes près de la frontière azerbaïdjanaise. Bakou a fait savoir que son armée avait détruit les systèmes de missiles balistiques arméniens, qui d’après lui étaient sur le point d’attaquer des zones et des infrastructures civiles azerbaïdjanaises.

Le ministère de la Défense d’Erevan a nié de telles intentions et a insisté sur le fait qu’aucune roquette ni aucun coup de feu n’avaient été tirés depuis le territoire arménien « jusqu’à présent ». Il a précisé que l’armée arménienne « se réserve désormais le droit de cibler par la même logique toute installation militaire ou tout mouvement de troupes à l’intérieur de l’Azerbaïdjan ».

Le ministère arménien des Affaires étrangères a également signalé que « les actions de provocation de Bakou auront des conséquences militaro-politiques irréversibles ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confié plus tard dans la journée que les responsables militaires russes « vérifient et analysent maintenant les informations » sur les frappes azerbaïdjanaises. Peskov a précisé que, pour l’instant, l’armée russe ne se demandait pas s’il allait intervenir ou aider la partie arménienne : « Attendons le résultat de la vérification », a-t-il commenté à l’agence de presse RIA Novosti.

L’adhésion de l’Arménie à l’Organisation du Traité de sécurité collective dirigée par la Russie engage la Russie à la défendre contre une agression étrangère.

Le président russe Vladimir Poutine avait certifié le 7 octobre que Moscou remplirait ses obligations en matière de défense envers Erevan. Il a pointé en même temps le fait que « les hostilités ne se déroulent pas sur le territoire arménien ».

Dans son discours télévisé, Pachinian a remercié personnellement la Russie et Poutine pour leurs efforts de médiation : « La Russie a réussi à remplir correctement son rôle de coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE et d’allié stratégique de l’Arménie ».