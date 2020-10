Entretien téléphonique entre Lavrov et Bayramov

Entretien téléphonique entre le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov et le Ministre des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan D.A. Bayramov (14/10/2020).

A l’initiative de la partie azerbaïdjanaise, une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan D.A. Bayramov, au cours de laquelle la situation difficile dans la zone de conflit du Haut-Karabakh a été abordée. La nécessité a été confirmée de l’application stricte des dispositions de la déclaration de Moscou des ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie du 10 octobre de cette année.

La partie russe a souligné qu’il n’y avait pas d’alternative à un accord immédiat sur un mécanisme de contrôle du respect du régime de cessez-le-feu, qui créera la base de nouvelles étapes vers un règlement politico-diplomatique du conflit du Haut-Karabakh.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4381067