Le discours du représentant de la République d’Artsakh, Hovhannès Gévorgyan, prononcé à Alfortville

Le discours du représentant de la République d’Artsakh, Mr Hovhannès Gévorgyan, prononcé à Alfortville lors du rassemblement du 4 octobre 2020.

"Du fond du cœur merci d’avoir hissé aujourd’hui le drapeau de la République d’Artsakh dans votre ville, à Alfortville. Ce drapeau incarne, vous le savez, les trente dernières années des Artsakhiotes, leurs rêves, leur revendication, leur travail acharné, leurs souffrances, leurs défaites, leurs massacres, comme cela a été rappelé par Mourad Papazian, mais aussi leur espoir que demain notre république sera enfin reconnue, que notre droit à l’autodétermination, synonyme au droit à l’existence sera audible.

Nous avons toujours voulu être dans la légalité. Pour le faire nous avons attendu de 1988, l’année où nous avons commencé notre revendication, jusqu’à 1991, pour déclarer notre indépendance en toute légalité.

Nous avons renoncé à notre rêve le plus cher de nous réunifier avec la mère Arménie pour rester dans la légalité. On nous a dit, pour être audibles des puissants de ce monde il fallait que nous soyons porteurs de valeurs universelles et que nous construisions une société démocratique. C’est ce que nous avons fait pendant 30 ans.

Pour être audibles des grandes nations on nous a suggéré d’apprendre des langues pour crier notre existence en leurs langues : en français, en anglais, en espagnol. C’est ce que nous avons fait. Nous avons appris des langues, nous avons crié notre droit à l’existence, mais nous n’avons pas été audibles.

Aujourd’hui mon peuple résiste. Il résiste parce qu’il n’a pas le choix. Parce qu’il s’agit une fois de plus du droit à l’existence. Le Haut-Karabagh a de hautes montagnes, et nous défendons nos montagnes. Nous ne défendons pas seulement un territoire, nous défendons nos maisons, les tombes de nos ancêtres, nous défendons une histoire, nous défendons ce que nous avons pu créer sur ce territoire pendant trois mille ans d’existence. Nous défendons nos églises et nos monastères, nous défendons tout ce que nous avons.

Nos montagnes sont hautes et après ces montagnes vient le ciel, et il n’y a guère d’échappatoire. Nous allons donc résister. Et rester en vie.

Une fois de plus, je voudrais dire un grand merci pour ce drapeau car il signifie que nous sommes dorénavant audibles. Nous sommes enfin audibles pour la communauté internationale, nous sommes audibles ici à Alfortville. Et la communauté internationale pour moi commence aujourd’hui à Alfortville, elle commence en France.

Et pour ce drapeau, pour l’existence de mon peuple, pour son droit à l’existence, je vous promets, nous allons résister."

Hovhannès Gévorgyan