Déclaration du vice-président Joe Biden (13/10/2020)

Je suis profondément préoccupé par l’effondrement du cessez-le-feu du 10 octobre et par la reprise des combats dans et autour du Haut-Karabakh. Les drones, les mortiers et l’artillerie à longue portée font des centaines de morts des deux côtés de la ligne de contact et déplacent des milliers de civils.



Inexplicablement, l’administration Trump a été largement passive et désengagée tout au long de cette récente période d’escalade. Depuis le déclenchement des hostilités le 27 septembre, ni le président Trump ni le secrétaire d’État Pompeo n’ont passé un seul coup de fil aux dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, alors même que la région s’enflamme. Plutôt que de déléguer la diplomatie à Moscou, l’administration doit s’impliquer davantage, au plus haut niveau, en travaillant avec nos partenaires européens pour désamorcer les combats et ramener les deux parties aux négociations.



L’administration Trump doit dire à l’Azerbaïdjan qu’elle ne tolérera pas ses efforts pour imposer une solution militaire à ce conflit. Il doit indiquer clairement à l’Arménie que les régions entourant le Haut-Karabakh ne peuvent pas être occupées indéfiniment et que des négociations crédibles sur un règlement durable du conflit doivent commencer immédiatement une fois le cessez-le-feu conclu. Enfin, il doit cesser de dorloter Ankara et dire à la fois à la Turquie et à l’Iran de rester en dehors de ce conflit. La fourniture d’armes par la Turquie à l’Azerbaïdjan et la rhétorique belliqueuse encourageant une solution militaire sont irresponsables. Une résolution diplomatique ne sera pas facile à réaliser, mais l’administration Trump a l’obligation d’essayer. Il devrait le faire de toute urgence avant que d’autres vies ne soient perdues et que le conflit ne se développe.



https://joebiden.com/2020/10/13/nagorno-karabakh-statement-by-vice-president-joe-biden/