Les médiateurs demandent à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan d’arrêter les combats

Les médiateurs français, russe et américain a exhorté mardi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à arrêter immédiatement les hostilités dans et autour du Haut-Karabagh, conformément à un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie.

Les diplomates codirigeant le Groupe de Minsk de l’OSCE ont averti que la poursuite des combats dans la zone de conflit du Karabagh serait lourde de « conséquences catastrophiques pour la région ».

« Les coprésidents notent avec inquiétude la poursuite de la violence dans le conflit du Haut-Karabagh, ont-ils écrit dans un communiqué conjoint. Les coprésidents appellent le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à prendre des mesures immédiates pour exécuter pleinement les obligations des parties selon la déclaration de Moscou du 10 octobre, afin d’éviter des conséquences catastrophiques pour la région."

« Les coprésidents réaffirment que les victimes civiles sont inacceptables en toutes circonstances. Les coprésidents appellent les parties à appliquer immédiatement le cessez-le-feu humanitaire pour permettre le retour des dépouilles, des prisonniers de guerre et des détenus, et appellent les parties à convenir d’urgence d’un mécanisme de vérification du cessez-le-feu », ajoute le communiqué.

Les médiateurs ont publié cette déclaration peu de temps après avoir rencontré le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian à Moscou.

Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, Mnatsakanian leur a dit que les forces azerbaïdjanaises « poursuivent des hostilités à grande échelle » le long de la « ligne de contact » du Karabakh en violation de l’accord de Moscou. Il a également souligné l’importance de la mise en place d’un « mécanisme de vérification ».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré plus tôt dans la journée que ses troupes adhéraient au cessez-le-feu. L’armée arménienne a cependant insisté sur le fait qu’elles avaient lancé de nouvelles opérations offensives tôt le matin.

L’accord de cessez-le-feu est le résultat de discussions de 10 heures entre les ministres des Affaires étrangères arménien Mnatsakanian et d’Azerbaïdjan, Jeyhun Bayramov, négociées par leur homologue russe Sergueï Lavrov. Dans une déclaration conjointe, les trois ministres ont également souligné qu’Erevan et Bakou « lancent des pourparlers de fond sous la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour parvenir à un accord de paix le plus rapidement possible ».

Les coprésidents ont assuré mardi qu’ils « travaillaient désormais avec les parties sur les questions de fond du processus de règlement politique du Haut-Karabagh ». Ils n’ont pas donné de détails.

Lors d’une rencontre avec les ambassadeurs étrangers basés à Erevan lundi, M. Pachinian avait déclaré que la partie arménienne était déterminée à appliquer pleinement l’accord de Moscou.