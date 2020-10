Augmentation quotidienne des actions anti-gouvernementales parmi la population azérie

Selon le site d’information freeazerbaijan.org « les autorités azerbaïdjanaises sont extrêmement préoccupées par l’augmentation quotidienne des actions anti-gouvernementales parmi la population. Selon des informations fiables, le régime au pouvoir a déjà commencé à se préparer à empêcher d’éventuels rassemblements à venir, en particulier, la police et les troupes internes travaillent de manière renforcée. Notre source au ministère des Affaires intérieures de l’Azerbaïdjan a déclaré que d’importants stocks de matériel technique avaient été livrés à la police pour disperser les rassemblements. En particulier, en présence de véhicules spéciaux blindés, de canons à eau, de masques à gaz, de lance-grenades, de cartouches traumatiques à balles en caoutchouc ou en plastique, de gaz lacrymogène, de gaz poivre, d’arme sonore »tirant un mégaphone" générant une forte onde sonore, de gaz lacrymogènes, de substances toxiques psychotropes, de pistolets paralysants, de boucliers anti-choc .

La population n’est pas satisfaite du déroulement des hostilités et la nouvelle de l’accord de cessez-le-feu a été perçue comme un échec de la campagne militaire et comme une tentative par nos autorités de prendre pied d’une manière ou d’une autre dans les territoires insignifiants libérés. Le nombre de morts parmi les militaires s’est avéré nettement plus élevé que prévu. L’échange de cadavres peut révéler le mensonge de I. Aliyev qui prétend que notre camp a subi incomparablement moins de pertes de la part des Arméniens. Nos citoyens sont scandalisés par le fait que le Ministère de la défense de l’Arménie publie chaque jour le nombre et le nom de ses pertes, et la partie azerbaïdjanaise continue de cacher des informations sur nos victimes. Notre population apprend nos pertes sur les réseaux sociaux, où les gens publient des photos et des vidéos des funérailles de nos soldats.

Les utilisateurs du segment azerbaïdjanais des réseaux sociaux ont commencé à faire appel les uns aux autres pour s’unir et exprimer leur protestation lors du rassemblement. Un afflux d’un grand nombre de réfugiés de Ganja, Tartar, Barda, Geramboy et diverses régions du pays à Bakou devrait également organiser des manifestations. Déjà hier dans la ville de Khirdalan, il y avait des foules de gens qui voulaient se rendre à Bakou, mais des policiers ont bloqué la route et ont empêché leur mouvement. Les autorités sont bien conscientes que lorsque le nombre réel de nos pertes sera rendu public, il sera presque impossible de contrôler la vague de protestations. Pour gagner du temps, les autorités peuvent poursuivre les actions militaires, accusant la partie arménienne d’actions de provocation pour rompre les accords de cessez-le-feu. Ainsi, Aliyev espère au moins réussir sur le champ de bataille,de sorte qu’un nombre aussi énorme de pertes puisse être justifié".