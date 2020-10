Aujourd’hui les combats à la frontière de l’Artsakh étaient les plus intensifs depuis le début de la guerre et les Arméniens ont repoussé avec succès l’agression azérie

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense vient ce soir de faire le bilan des combats de cette journée du 13 octobre à la frontière est de l’Artsakh. « Des combats intenses se sont déroulés sur la ligne de front au sud de l’Artsakh et probablement les plus intensifs depuis le début de la guerre » dit A. Hovhannyan. Des combats qui ont débuté très tôt le matin mobilisant des troupes importantes sur presque la totalité de la frontière, et plus intensifs dans quatre directions dont le sud. Les unités arméniennes ont repoussé les assaillants en leur causant des pertes importantes en hommes et en matériel. « Nos hommes se battent vaillamment, héroïquement et ils enregistrent des succès continus sur le terrain et parviennent à arrêter l’agression ennemie » dit Ardzroun Hovhannisyan. « L’Azerbaïdjan n’a enregistré aucun succès sensible » dit-il. Le représentant du ministère arménien de la Défense n’a donné aucun détail des chiffres des pertes. Demain matin ils seront publiés.

Krikor Amirzayan