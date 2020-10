Pompeo appelle Arménie et Azerbaïdjan à appliquer un cessez-le-feu

Washington, 13 oct 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie américaine Mike

Pompeo a appelé mardi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à appliquer au Nagorny

Karabakh un cessez-le-feu conclu mais non respecté.

"Les Etats-Unis appellent l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter leur

engagement d’un cessez-le-feu tel que conclu et à cesser de cibler des zones

peuplées de civils", a tweeté M. Pompeo, tandis que d’intenses combats

opposaient forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée

azerbaïdjanaise.

"Nous déplorons les pertes de vies humaines et restons déterminés à

favoriser un règlement pacifique", a-t-il ajouté.

La Russie est en première ligne pour tenter d’apporter une réponse

diplomatique aux hostilités les plus graves depuis 1994 entre les deux

anciennes républiques soviétiques. Les ministres arménien et azerbaïdjanais

des Affaires étrangères sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu samedi

à Moscou après onze heures de pourparlers.

Mais la trêve n’a pas tenu, malgré les appels à son respect de la part de

la Russie, l’Union européenne ou encore l’Iran.

sct/seb/fff/