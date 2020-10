Le Saint-Siège d’Etchmiadzinecondamne les destructions d’azerbaidjanaises

En ces jours terribles d’un conflit déclenché par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, les forces armées azerbaïdjanaises bombardent des objectifs civils, Stepanakert, la capitale, Chouchi et d’autres villes faisant des victimes innocentes et causant de graves dommages à la population civile.

Au mépris de tous ses engagements internationaux, l’Azerbaïdjan a également ciblé des sanctuaires, le patrimoine historique et culturel de la Terre d’Artsakh révélant sa politique traditionnelle condamnable visant à l’expulsion des Arméniens d’Artsakh et la destruction de l’héritage culturel arménien.

Aujourd’hui, 8 octobre, lors du bombardement systématique de pacifiques communes, l’église-cathédrale du Saint-Sauveur de Chouchi a été prise pour cible et bombardée.

Le Saint-Siège d’Etchmiadzine condamne cet incident qu’il considère comme l’expression d’une extrême intolérance religieuse et appelle les responsables des Églises, la communauté et les organisations internationales, les organisations œcuméniques et interreligieuses, à élever fermement leur voix pour exiger la cessation de cette effusion de sang, la garantie du droit à une vie libre et indépendante du peuple de l’Artsakh et la préservation du patrimoine culturel ancien et de son héritage.