La Grèce exclut des pourparlers avec la Turquie avant un retrait de son navire

Athènes, 13 oct 2020 (AFP) - La Grèce n’entamera aucun pourparler avec la

Turquie sur les tensions en Méditerranée orientale tant qu’Ankara n’aura pas

retiré un navire de recherches d’une zone contestée, a déclaré mardi un

ministre grec.

Un différend sur l’exploration gazière a conduit les deux pays, membres de

l’OTAN, organiser des exercices militaires rivaux en août dans les eaux

stratégiques entre Chypre et l’île grecque de Crète.

La marine turque a indiqué que le navire Oruc Reis va reprendre ses

activités dans la région jusqu’au 22 octobre.

"La Grèce ne prendra part à aucun des pourparlers tant que le Oruc Reis et

ses navires d’escorte seront sur place", a déclaré à la radio Parapolitika le

ministre d’Etat George Gerapetrite.

Il a déclaré qu’Athènes soulèverait « catégoriquement » le différend lors

d’une réunion du Conseil de l’UE qui s’ouvre jeudi.

Le gouvernement grec devrait évoquer la question avec le ministre allemand

des Affaires étrangères Heiko Maas, attendu à Athènes mardi.

La Grèce revendique des droits sur les eaux autour de son île de

Kastellorizo, mais la Turquie affirme que la proximité de l’île avec son

littoral fait de ce secteur une zone légitime d’exploration pour ses navires.

Ankara a déjà envoyé l’Oruc Reis et son escorte dans ces eaux contestées le

10 août, en dépit des protestations de la Grèce et de l’UE.