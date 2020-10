Les combats au Nagorny Karabakh font bondir les cas de Covid-19 (OMS)

Genève, 13 oct 2020 (AFP) - Les combats opposant les forces indépendantistes

arméniennes du Nagorny Karabakh et l’armée azerbaïdjanaise ces dernières

semaines ont fait bondir les cas de coronavirus, a annoncé mardi

l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Le Covid-19 ne respecte pas les frontières ou les lignes de front et il

profite de tout relâchement de la vigilance, de toute crise détournant notre

attention de l’effort mondial visant à arrêter sa marche meurtrière", a

déclaré un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse à

Genève.

"La mobilisation de troupes, le déplacement des populations, tout cela aide

le virus à s’implanter", a-t-il ajouté.

En conséquence, les cas de coronavirus ont explosé en Arménie et en

Azerbaïdjan, où l’OMS renforce ses opérations pour répondre aux besoins

sanitaires croissants.

En Arménie, le nombre de nouveaux cas a doublé en deux semaines, tandis

qu’il a bondi de 80% en Azerbaïdjan au cours de la semaine dernière, a indiqué

le porte-parole de l’OMS.

Cette explosion des cas est d’autant plus inquiétante que la poursuite des

hostilités entre les parties perturbe les systèmes de santé indispensables au

contrôle de l’épidémie.

De son côté, le directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

en Eurasie, Martin Schüepp, a affirmé depuis Genève que des centaines de

milliers de personnes dans la région sont touchées par le conflit.

"Nous prévoyons que des dizaines de milliers de personnes au moins auront

besoin d’un soutien au cours des prochains mois", a-t-il déclaré, en indiquant

que l’organisation, présente dans la région depuis 1992, allait aussi

augmenter ses activités même si le CICR n’a pas accès à toutes les zones

souhaitées en raison de l’insécurité.

Le CICR reste par ailleurs prêt à œuvrer comme intermédiaire pour un

échange de détenus ou le rapatriement des dépouilles des victimes, a-t-il

souligné, en expliquant que les discussions en cours à ce sujet n’ont

toutefois pas encore abouti.

Le Nagorny Karabakh a fait sécession de l’Azerbaïdjan, entraînant une

guerre ayant fait 30.000 morts au début des années 1990. Le front était depuis

lors quasi-gelé en dépit de heurts réguliers, jusqu’à ce que les combats

reprennent le 27 septembre.

La trêve négociée sous l’égide de la Russie aurait dû entrer en vigueur

samedi midi pour permettre au moins un échange de prisonniers et de corps.

Elle n’a jamais été respectée.