La liste de 619 soldats Azéris tués depuis le début de l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan publiée par le centre Orbeli

Alors que l’Azerbaïdjan refuse toujours de publier ses pertes qui dépassent 5 200 soldats dans son agression de l’Artsakh, le centre Orbeli a publié par le spécialiste Taron Hovhannisyan les premiers noms des soldats Azéris et mercenaires djihadistes syriens tués face aux Arméniens.

Ce tableau n’est qu’une partie des pertes humaines de l’Azerbaïdjan et comprend 619 noms et 60 autres noms sont en cours de validation sur un futur tableau rectifié indique T. Hovhannisyan.

L’Arménie a publié ce matin la liste des pertes azéries depuis le 27 septembre qui fait état de 5 139 soldats morts, 18 avions, 16 hélicoptères et 173 drones abattus ainsi que 521 chars et véhicules blindés et 4 postes de lance-missile DOS détruits par les forces arméniennes.

Krikor Amirzayan