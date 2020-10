Artsakh : l’appel aux dons d’EliseCare

Communiqué d’EliseCare :

Malgré le cessez-le-feu, les bombardements persistent dans le Haut-Karabagh



Faisant fi du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, les forces armées azéries poursuivent les attaques contre les populations civiles et les agglomérations arméniennes. Ces attaques sont soutenues par la Turquie qui continue à armer l’Azerbaïdjan.

La Turquie et l’Azerbaïdjan partagent une haine viscérale commune envers ce qui reste de l’Arménie historique, nation enclavée prise en sandwich entre deux prédateurs, “anomalie chrétienne” antérieure aux Turcs. Ankara et Bakou maintiennent l’Arménie sous un embargo hélas ignoré par les Occidentaux, qui a pour but de l’étouffer économiquement et donc de détruire ce petit pays dépourvu d’accès à la mer.

Le cessez-le-feu récemment imposé par la Russie n’est pas respecté. Les agglomérations civiles continuent d’être bombardées.

Nous lançons une collecte pour acheter deux ambulances équipées et les convoyer le plus rapidement possible dans le Haut-Karabakh.

La situation humanitaire nous pousse à renforcer nos actions sur le terrain, aidez nous à aider.

Pour faire un don :

https://www.helloasso.com/associations/elisecare/collectes/urgence-haut-karabakh