Berlin appelle la Turquie à éviter toute « provocation »

Berlin, 13 oct 2020 (AFP) - Le ministre allemand des Affaires étrangères

Heiko Maas a appelé mardi la Turquie à "mettre fin au cycle de la détente et

de la provocation" en Méditerranée orientale où Ankara vient de renvoyer un

navire d’exploration pour rechercher du gaz naturel, au risque de raviver une

crise avec la Grèce.

"S’il devait effectivement y avoir de nouvelles explorations du gaz turc

dans les zones maritimes les plus controversées de la Méditerranée orientale,

ce serait un revers majeur pour les efforts de désescalade", a ajouté dans un

communiqué le chef de la diplomatie qui se rend mardi en Grèce et à Chypre

pour évoquer notamment ces tensions.

"Ankara doit mettre fin au cycle de la détente et de la provocation si le

gouvernement est intéressé par des pourparlers - comme il l’a assuré à

plusieurs reprises", a déclaré le ministre dont le pays occupe actuellement la

présidence tournante de l’Union européenne

Berlin demande encore à la Turquie "que la fenêtre de dialogue qui vient de

s’ouvrir avec la Grèce ne se referme pas en raison de mesures unilatérales".

La Turquie a annoncé lundi qu’elle renvoyait en mer le navire Oruç Reis,

qui doit être notamment déployé aux larges d’îles grecques pour rechercher du

gaz naturel, ce qui avait déclenché de vives tensions diplomatiques et

militaires et août et septembre.

Ces tension seront au menu du sommet européen organisé jeudi et vendredi à

Bruxelles.