Selon le ministère arménien de la Défense, depuis l’agression de l’Artsakh le 27 septembre, l’Azerbaïdjan a perdu 5 139 soldats lors des combats face aux Arrméniens.

L’Azerbaïdjan a également perdu 521 chars et véhicules blindés 18 avions de chasse, 16 hélicoptères, 173 drones et 4 postes de lance-missiles DOS.

Hier les Arméniens ont abattu 5 drones, détruit 7 chars azéris, un avion et tué 220 soldats Azéris et probablement des djihadistes syriens et supplétifs Turcs de l’armée azérie.

Krikor Amirzayan