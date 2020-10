La journaliste de France 24 à Bakou n’est pas libre de ses mouvements et de la couverture de l’info sur l’Artsakh

Les autorités azéries surveillent de près la journaliste Catherine Norris Trent correspondante de la chaîne de télévision France 24 qui fut déléguée à Bakou pour couvrir le conflit arméno-azéri. Les autorités d’Azerbaïdjan la surveillent notamment sur les sujets liés à la guerre en Artsakh. La journaliste affirme que les autorités azéries la surveillent dans tous ses déplacements et des agents l’interdisent d’interroger la population dans la rue. L’Azerbaïdjan -contrairement à l’Arménie et l’Artsakh- est une dictature où la presse et les médias ne sont pas libres et sont étroitement surveillés par les autorités. Y compris les journalistes des médias étrangers qui tentent de se rendre en Azerbaïdjan pour couvrir l’actualité…

Krikor Amirzayan