Samvel Karapetyan offre 3 millions de dollars au Fonds Arménien pour l’Artsakh

Le milliardaire Arménien de Russie, Samvel Karapetyan propriétaire du groupe Tashir a offert 3 millions de dollars au Fonds Arménien au profit de l’aide humanitaire et sociale en Artsakh.

Information communiquée par le Fonds Arménien et reprise par les médias arméniens.

Le Fonds Arménien a remercié Samvel Karapetyan pour ce don de soutien à l’Artsakh. Un peu plus tôt Samvel Karapetyan avait offert 50 millions de drams au Fonds Arménien au profit de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan