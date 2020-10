Le Premier ministre a rencontré des diplomates étrangers accrédités en Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré lundi 12 octobre les Chefs des missions étrangères des États internationaux et des organisations internationales accréditées en République d’Arménie.

Le Premier Ministre a donné des détails sur les hostilités lancées par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, soulignant l’implication directe de la Turquie dans ces hostilités.

Dans son discours, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté :

"Bonjour, chers collègues.

Naturellement, l’occasion de notre réunion d’aujourd’hui est la guerre qui se déroule en Artsakh, et je considère qu’il est très important de reconnaître quelques faits à ce stade.

Tout d’abord, c’est l’Azerbaïdjan qui a attaqué en direction du Haut-Karabakh, malgré le principe selon lequel l’usage de la force ou la menace de la force est inacceptable dans le cadre du règlement conflit du Karabakh, même si c’est l’un des principes reconnus comme base de la résolution du conflit.

Ensuite, il est évident que cette guerre ne commencerait pas si la Turquie n’avait pas été pleinement prête et engagée. J’attire l’attention de tous sur le fait que les hostilités ont commencé dans le prolongement de l’exercice militaire conjoint turco-azerbaïdjanais. Et que l’engagement et les encouragements de la Turquie dans la guerre sont, je crois, publics, cela se passe publiquement, bien qu’il y ait eu des responsables turcs qui ont posté sur les réseaux sociaux, comme on m’a informé, ils ont par la suite supprimé certains de leurs messages. Mais c’est assez évident et je pense que cela n’est pas seulement étayé par les preuves que nous avons partagées avec nos collègues. Cela est également prouvé par les déclarations publiques à ce jour : la Turquie continue de rester engagée dans les hostilités, dans les combats.

Troisièmement, la Turquie a recruté des mercenaires et des membres de groupes terroristes en Syrie, en utilisant son propre transport aérien.

Pourquoi la Turquie est-elle arrivée dans le Caucase du Sud 100 ans plus tard ? Nous estimons que la Turquie est venue dans le Caucase du Sud pour poursuivre la politique de génocide du peuple arménien. Je tiens à souligner une fois de plus - le but de cette politique n’est pas émotionnel ou s’inscrit dans le contexte de représailles historiques. C’est une question très pratique. Il m’est tout à fait évident que cela fait partie de la politique expansionniste de la Turquie, car les Arméniens du Caucase du Sud sont le dernier obstacle sur le chemin de la Turquie vers l’est, le nord et le sud-est. Et du moins pour moi, il est tout à fait évident que ce qui se passe doit être replacé dans le contexte de ce qui se passe en Méditerranée, en Syrie, en Irak, ainsi que dans les relations avec la Grèce, avec Chypre. Cela fait partie du contexte de la politique de la Turquie dans les domaines mentionnés. C’est clairement une politique de rétablissement de l’Empire turc.

Les hostilités et leur nature ont démontré une fois de plus que le peuple arménien, les Arméniens du Haut-Karabakh sont confrontés à une menace existentielle, et la politique de bombardements des villes et villages du Haut-Karabakh est comparée à la politique de haine qui depuis quinze ans promu en Azerbaïdjan. Il devient évident que l’objectif politique officiel de l’Azerbaïdjan est d’anéantir les Arméniens, du moins au Haut-Karabakh. Et je pense que le symbole le plus important en est l’affaire Ramil Safarov, dont j’espère que vous en connaissez tous les détails. Je vous épargnerai donc les détails de cette affaire.

Essentiellement, dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, nous sommes très proches d’une crise humanitaire ou peut-être sommes-nous déjà confrontés à une crise humanitaire. Notre évaluation est que cette crise humanitaire ne peut être évitée que d’une seule manière efficace : si la communauté internationale reconnaît officiellement les faits susmentionnés et reconnaît finalement le droit du peuple du Haut-Karabakh à l’autodétermination, au point même de reconnaître l’indépendance du Haut-Karabakh.

Je souhaite également évoquer les affirmations de la partie azerbaïdjanaise selon lesquelles la partie arménienne viserait des infrastructures civiles en Azerbaïdjan, etc. L’Armée de défense du Haut-Karabakh a pris la décision d’agir en direction de toute ville ou village après qu’il est devenu évident qu’il était impossible de toute autre manière d’arrêter les attaques à la roquette contre Stepanakert et d’autres villes et villages.

Regardons une vidéo qui montre quelles attaques ont été lancées depuis le début de la guerre contre Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Mais avant de passer à la vidéo, je voudrais souligner un fait dont vous êtes tous conscients : à savoir, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a lancé un appel public, après quoi les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et La Russie a participé à l’adoption de la déclaration sur le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu n’a pas encore été respecté par l’Azerbaïdjan.

Le cessez-le-feu était censé entrer en vigueur à midi, 12 heures, mais avant l’entrée en vigueur de jure de l’accord de cessez-le-feu jusqu’à ce point, il y avait des hostilités intensives de la part de l’Azerbaïdjan, ce qui est contraire à la logique de l’accord de cessez-le-feu. À 12 h 05, l’Azerbaïdjan a lancé une attaque, une offensive sur le territoire du district autonome du Haut-Karabakh et a tenté de conquérir la ville de Hadrut. À l’heure actuelle, il y a des opérations militaires dans les environs de Hadrut. Les forces de l’armée de défense du Haut-Karabakh tentent de chasser les groupes de sabotage qui ont tenté de s’emparer de Hadrut. La situation est tendue, en particulier dans le sud, nous n’avons en fait pas réussi à obtenir un cessez-le-feu, même si la partie arménienne est prête à respecter le cessez-le-feu. Nous avons signé pour nous conformer à notre intention et nous sommes attachés à notre intention - point un, point deux - sur le cessez-le-feu, sur les actions humanitaires et sur le début des négociations avec le format inchangé des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. "

Au cours de la réunion, les chefs des missions diplomatiques étrangères et des organisations internationales ont vu une vidéo sur les opérations militaires menées par l’Azerbaïdjan contre les colonies pacifiques et les infrastructures civiles du Haut-Karabakh. Après avoir regardé les séquences vidéo, le Premier ministre arménien a attiré l’attention des participants sur le fait que la vidéo ne présentait ni infrastructure militaire ni personnel militaire sur le terrain, ce qui prouve qu’il s’agissait d’une frappe clairement délibérée contre des colonies pacifiques et des infrastructures civiles.

Le Premier ministre a remercié le Président russe Vladimir Poutine et le Président français Emanuel Macron en tant que dirigeants des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE qui font des efforts sincères pour mettre fin à la violence, ainsi que l’administration américaine et le Président Donald Trump.« Nous attendons des pays coprésidents qu’ils poursuivent leurs efforts. Nous sommes prêts à être constructifs dans ce processus. Mais nous pensons que la reprise du processus de négociation devrait avoir lieu conformément à la logique adoptée dans la déclaration de Moscou »,a déclaré Nikol Pashinyan. Le Premier ministre d’Arménie a également remercié la Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne Angela Merkel, le Président du Conseil européen Charles Michel, le Chancelier d’Autriche, le Président de la République islamique d’Iran, avec lesquels il a eu une conversation téléphonique et un échange de vues sur la situation.

Le Premier ministre a également salué la position des Premiers ministres de la Russie, du Kazakhstan et du Bélarus dans le cadre de la réunion du Conseil intergouvernemental de l’UEE qui s’est tenue à Erevan le 9 octobre. Pashinyan a remercié tous les partenaires qui ont manifesté un intérêt actif pour l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région.