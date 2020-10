La Russie presse les parties du conflit du Haut Karabagh de respecter la trêve

Lundi 12 octobre, au 3e jour de la « trêve humanitaire » conclue par l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le porte-parole du ministère arménien de la défense, Artsrun Hovannissian, était toujours au rendez-vous, en treillis, pour son point de presse quotidien relatif aux opérations militaires le long de la ligne de front du Karabagh. Et le ton n’a pas vraiment changé depuis cette rencontre du 9,octobre à Moscou des ministres des affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanian et d’Azerbaïdjan Jeihun Bayramov sous l’égide de leur homologue russe, Sergueï Lavrov, qui s’était soldé, à l’issue de près de 11 heures de tractations, d’un court communiqué commun par lequel les deux parties s’engageaient à cesser le combat pour permettre un échange des corps des soldats tués et des prisonniers, et créer un climat propice à la reprise de « négociations substancielles » dans le format prévu par le Groupe de Minsk de l’OSCE. Lundi soir, les combats se poursuivaient encore, après une légère accalmie qui avait laissé penser que cet accord, salué par la communauté internationale à l’exception notable de la Turquie, qui attisait le feu, en encourageant en sous-main son allié azéri à continuer les opérations militaires. Stepanakert mais aussi Chouchi étaient encore sous le feu de l’artillerie et des drones de l’armée azérie, qui accentuait sa poussée dans la zone sud-est du Karabagh, en attaquant la localité de Hadrout. Une situation toujours très tendue donc, qui a poussé Sergei Lavrov, qui avait rencontré ce même lundi à Moscou Zohrab Mnatsakanian, à hausser le ton et à appeler les parties à respecter les termes de l’accord trilatéral du 10 octobre. Selon la partie arménienne, c’est la Turquie qui encouragerait son allié azéri à poursuivre les combats, en vue de torpiller les efforts de médiation russe, en dépit de l’approbation, certes tiède, de cette trêve exprimée par le ministre turc des affaires étrangères D.Cavusoglu, qui avait pris l’initiative d’en discuter au téléphone dimanche avec S. Lavrov. La Turquie, qui est membre du Groupe de Minsk, aspire à en partager la coprésidence avec la Russie, la France et les Etats-Unis, en invoquant la nécessité de rééquilibrer les forces au sein d’une intance dipomatique qu’Ankara juge trop favorable aux Arméniens. Le président azéri I.Aliev a d’ailleurs ouvertement formulé lundi cette exigence, au nom de son pays, en plaidant en faveur de l’attribution d’un rôle clé à la Turquie dans le processus de paix du Karabagh, une exigence dont Erevan ne veut entendre parler, la Turquie, outre le lourd passif historique qui l’oppose à l’Arménie, ne pouvant plus aspirer à ce rôle en raison de sa participation directe – et indirecte, avec les djihadistes syriens à sa solde qu’elle a dépêchés en Azerbaïdjan- aux opérations militaires aux côtés des Azéris, soulignent les autorités militaires.

“Nous attendons que les décisions adoptées soient appliquées par les deux parties de manière rigoureuse”, a déclaré S. Lavrov lors d’une conférence de presse commune aux côtés de Z. Mnatsakanian à l’issue des entretiens qu’il a eus avec son homologue arménien, qui doit rester à Moscou jusqu’au 14 octobre en ajoutant : “Nous avons discuté de tout cela aujourd’hui dans les moindres détails”. “Je pense que notre travail commun de toute une nuit, qui a donné lieu à un document très important, n’a pas été effectué en vain et que nous parviendrons finalement à changer la situation sur le terrain très bientôt. Nous le souhaitons autant, au moins, je le crois, que les parties en conflit”, a poursuivi le chef de la diplomatie russe. S. Lavrov a fait savoir, au début de ses discussions avec Z. Mnatsakanian, que le ministère russe de la défense était lui aussi engagé dans ces efforts en vue de mettre fin aux hostilités. Dmitry Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a souligné de son côté que le respect de l’accord de Moscou était “extrêmement important”. Moscou suit “très attentivement la situation”, a indiqué D. Peskov en commentant les informations sur les violations de la trêve rapportées par les parties en conflit, qui s’en rejettent la responsabilité. Une insistance qui traduit l’impatience de la Russie, et sa volonté de remettre de l’ordre dans sa zone d’influence ou « Etranger proche » dont elle ne veur surtout pas qu’elle s’éloigne, en partie du moins, au profit de son rival turc. Depuis Moscou, Z. Mnatsakanian a accusé l’Azerbaïdjan de continuer son “agression de grande envergure” contre le Karabagh en ayant recours à des mercenaires envoyés par la Turquie. “Aujourd’hui, nous devons cesser les hostilités. Le rôle de la Russie dans cet objectif est éminemment important” ; a insisté le chef de la diplomatie arménienne à l’issue de ses discussions avec S.Lavrov, mettant ainsi en relief la proximité entre Moscou et Erevan, qui sont alliés et partenaires au sein de différentes organisations. Jusqu’à présent, la Russie a joué son rôle de puissance médiatrice au sein de la troïka présidant le Groupe de Minsk de l’OSCE, mais alors que la Turquie multiplie ses déclarations martiales en faveur de Bakou, l’Arménie ne peut se priver de faire valoir ses liens stratégiques privilégiés avec la Russie, dont elle abrite l’unique base militaire au Sud-Caucase, censée assurer la défense de son territoire, au nom d’accords de défense liant Moscou et Erevan depuis plus de 20 ans.

Rappelons que dans leur communiqué commun diffusé samedi, les chefs de la diplomatie russe, arménienne et azerbaïdjanaise avaient aussi indiqué que Erevan et Bakou allaient “engager des pourparlers substantiels avec la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, en vue de parvenir à un accord de paix le plus vite possible sur la base des principes établis d’un règlement”. S.Lavrov a précisé qu’il avait discuté de cela aussi avec Z.Mnatsakanian. “Cela ne signifie pas que toutes les questions seront réglées rapidement et simultanément”, a indiqué le chef de la diplomatie russe en ajoutant : “Nous comprenons qu’il doit y avoir un processus. Mais son pensons qu’il n’est pas correct de faire traîner en longueur un processus de négociations politiques”, une précision censée rassurer l’Azerbaïdjan et l’inciter à faire preuve d’encore un peu de patience. Aliev avait invoqué l’inefficacité de près de 30 ans de négociations de paix consolidant selon lui un statu quo favorable aux Arméniens pour lancer son armée à l’assaut du Karabagh. S.Lavrov a ajouté que Z. Mnatsakanian et les coprésidents russe, français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE devaient discuter des modalités d’une avancée lorsqu’ils se rencontreront un peu plus tard à Moscou lundi. “C’est seulement après une mise en œuvre stricte du régime de cessez-le-feu que nous pourrons avancer efficacement sur toutes les questions », a indiqué pour sa part le ministre arménien, qui a appelé par ailleurs à la mise en place de “mécanismes de vérification » afin de contrôler le respect par chacune des parties de la trêve. Rappelons qu’avant cette nouvelle éruption de violences, les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan s’étaient entendus, en 2019, sur la mise en place de « mécanismes » visant à empêcher l’escalade des tensions aux frontières, la dernière en date remontant à avril 2016, avec la « guerre de 4 jours » !