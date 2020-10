100 000 Arméniens protestent devant le Consulat de Turquie

Depuis que les combats ont éclaté dans la région le 27 septembre, des milliers d’Américains arméniens et de sympathisants sont descendus dans les rues de Los Angeles pour protester contre les hostilités à plus de 7000 kilomètres de là, bloquant les principales autoroutes et exigeant que les politiciens soutiennent leur cause. Certains sont partis combattre sur le front pour leur patrie ou pour aider le côté humanitaire de l’effort de guerre.

Les manifestants ont concentré leur opposition sur la Turquie, qui a exprimé son soutien à l’Azerbaïdjan, en partie à cause des liens ethniques forts des deux nations.

La manifestation arrive au milieu d’un cessez-le-feu négocié par la Russie entre les deux pays, qui n’a pas été respecté, empêchant les efforts du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d’organiser l’échange de corps et de prisonniers.