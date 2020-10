L’Azerbaïdjan vise aussi la population civile arménienne en Artsakh. PHOTOS

Défaite sur la zone de combats face aux Arméniens, l’Azerbaïdjan bombarde les localités et villes de l’Artsakh occasionnant à ce jour 25 morts et plus d’une centaine de blessés auprès de la population civile arménienne. Quelques images difficiles à voir de ces blessés Arméniens. Images diffusées par le ministère arménien de la Défense.