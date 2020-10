Plus de 100 000 manifestants devant le consulat turc de Los Angeles en solidarité avec l’Arménie

Des dizaines de milliers de manifestants ont manifesté devant le consulat de Turquie à Beverly Hills dimanche après-midi en signe de solidarité avec les Arméniens aux prises avec l’Azerbaïdjan rapporte le Los Angeles Times .

La foule était estimée à 35000 personnes, à sa hauteur s’étendant sur le boulevard Wilshire de Fairfax Avenue au boulevard La Cienega, a déclaré le lieutenant de police de Beverly Hills, Todd Withers. Le poste de Wilshire du département de police de Los Angeles a ensuite tweeté que la foule avait atteint 100000 personnes.

Les manifestants ont été rejoints par des membres du Congrès.

« Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur d’être solidaire des milliers de personnes qui se sont rassemblées à la Marche pour la victoire à Los Angeles pour condamner l’agression azérie et turque contre l’Artsakh et l’Arménie, » a déclaré le représentant Brad Sherman dans un message sur Twitter.

Le représentant Adam Schiff a appelé le gouvernement américain à reconnaître l’Artsakh.

Depuis que les combats ont éclaté dans la région le 27 septembre, des milliers d’Américains et de partisans arméniens sont descendus dans les rues de Los Angeles pour protester contre les hostilités à plus de 7000 kilomètres de là, bloquant les principales autoroutes et exigeant que les politiciens soutiennent leur cause. Certains sont partis combattre sur le front pour leur patrie ou pour aider le côté humanitaire de l’effort de guerre.