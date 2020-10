Sharmazanov : « L’Artsakh ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan »

Ce 12 octobre dans la matinée, le premier ministre, Nikol Pachinian, a rencontré les responsables des forces extra-parlementaires, dont la FRA Dachnagtsoutioun et le parti républicain, pour entendre leurs positions concernant l’actuel conflit en Artsakh.

A l’issue de cet entretien, le porte-parole de l’ancien parti au pouvoir, Edouard Sharmazanov, a été interrogé par de nombreux journalistes curieux de connaître les détails de la discussion.

« Le parti républicain, dès le premier jour, a déclaré qu’il gelait tout son agenda de politique intérieure, qu’il se rangeait aux côtés de l’Artsakh, de l’Arménie et de l’armée arménienne. C’est une période historique, importante et compliquée pour notre pays ; et nous ne pouvons pas être guidés par des problèmes de politique intérieure. Les forces politiques ont été invitées par le gouvernement à donner leurs avis sur le conflit, et je ne peux vous donner de détails précis sur ces consultations. Nous avons exprimé notre opinion très clairement : l’Artsakh NE FERA PAS partie de l’Azerbaïdjan ! Jamais, en aucun cas. A mon avis, il faut faire tout ce qui est possible pour faire respecter le cessez-le-feu. (…) Si je suis là, c’est que naturellement notre parti en a discuté ; je n’ai pas pris personnellement l’initiative de venir à cette rencontre. Je comprends que vous vouliez obtenir des détails, mais je ne peux vous en dire plus, aujourd’hui nous sommes dans une situation de guerre. (…) Je suis profondément persuadé que la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh par l’Arménie ne pourra avoir lieu que lorsqu’elle sera utile à la consolidation des positions de l’Arménie, et lorsqu’elle sera permanente de la part des acteurs internationaux », a annoncé Sharmazanov. A la question d’un des journalistes lui demandant si le premier ministre Nikol Pachinian s’était entretenu avec l’ex-président S. Sarkissian pour discuter de la situation actuelle en Artsakh, Sharmazanov a répondu : « Je suis ici en tant que représentant du parti républicain, le parti de Serge Sarkissian ».