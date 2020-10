Lavrov : il est impossible de retarder le dialogue politique des parties au conflit au Haut-Karabakh

MOSCOU, 12 octobre. / TASS /. La Russie espère que les décisions relatives à la situation au Haut-Karabakh, adoptées à la suite des pourparlers trilatéraux entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, seront strictement appliquées par les deux parties. C’est ce qu’a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan.



« Les 9 et 10 octobre, notre réunion a eu lieu ici [à Moscou], ce qui a permis de parvenir à un accord, il a été publié, diffusé à l’ONU et à l’OSCE. Et nous nous attendons à ce que les décisions prises soient strictement appliquées par les deux parties. Nous en avons parlé en détail aujourd’hui. » – a dit Lavrov.



Il a ajouté qu’il était impossible de retarder le dialogue politique des parties au conflit dans le Haut-Karabakh.



Le ministre a également indiqué que le ministre arménien des Affaires étrangères participera aujourd’hui à une réunion avec les coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk.