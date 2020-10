A Jérusalem flottent des drapeaux de l’Arménie et de l’Artsakh aux fenêtres des habitations en soutien aux Arméniens en Artsakh

A Jérusalem la population soutient l’Arménie et l’Artsakh. Des fenêtres des habitations de la vielle ville de Jérusalem, des drapeaux de l’Arménie et de l’Artsakh flottent en signe de soutien à l’Arménie et l’Artsakh agressés par l’Azerbaïdjan qui est soutenue par la Turquie et les djihadistes-mercenaire syriens emmenés par Erdogan. Images diffusées par l’agence de presse israélienne TPS. Une réaction d’une partie de la population israélienne qui défie également le gouvernement d’Israël qui livre une quantité importante d’armes -notamment des drones tueurs- à Bakou, armes israéliennes qui sont utilisés contre les soldats et la population civile arménienne en Artsakh et en Arménie. Israël qui fut fondée en 1948 suite au génocide du peuple Juif en Europe aide ainsi le couple de dictateurs turco-azéri à tuer des Arméniens survivants du génocide de 1915…

Une attitude du gouvernement israélien qui est visiblement fortement critiquée par la population israélienne.

Krikor Amirzayan