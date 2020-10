Recherche Google : qui s’intéresse au Karabagh ?

Google permet d’observer les recherches des internautes par pays. L’outil de suivi et d’analyse du célèbre moteur de recherche est un bon indicateur de l’intérêt porté par les internautes d’un pays à un sujet. La répartition géographique du mot-clef « Karabagh » durant les sept derniers jours permet d’observer sans surprise que l’Azerbaïdjan arrive en tête des recherches suivi par l’Arménie et…le Turkménistan. Rappelons que le Turkménistan exporte son pétrole vers l’Europe via l’Azerbaïdjan ce qui peut expliquer l’intérêt des internautes turkmènes. Suivent dans l’ordre la Géorgie, l’Iran, la Russie, le Tadjikistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine.