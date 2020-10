A Toulouse, les Arméniens présents en masse pour condamner l’agression turco-azérie contre l’Artsakh

Les Arméniens de Toulouse ont une nouvelle fois répondu présents en masse pour condamner l’agression turco-azérie contre l’Artsakh et l’Arménie ! Ils étaient plus de 900 personnes ce jeudi 8 octobre 2020 pour rejoindre le mouvement national de la diaspora arménienne aux cotés des villes de Paris, Lyon et Marseille et ainsi soutenir leurs frères et sœurs d’Artsakh et d’Arménie.

Le cortège s’est réuni à 18h Place du Capitole et a cheminé à travers les rues du centre-ville de Toulouse vers le monument érigé à la gloire des combattants de la Haute-Garonne. Pendant plus de deux heures, les manifestants ont déclamé leur colère devant l’inaction de la communauté internationale.

Le slogan « Hakhtanag » (victoire) fut de nouveau scandé avec ardeur par la foule à de nombreuses reprises en plein cœur de la ville. Accompagnés de chants et de prières, les manifestants ont brandi d’immenses « yérakouyns » (drapeaux tricolores arméniens) et des pancartes avec des messages de colère, de dénonciation et de soutien.

Des élus et conseillers départementaux et municipaux étaient également présents aux côtés des responsables de l’Amicale des Arméniens de Toulouse MP. Vincent Gibert, représentant le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric (Parti Socialiste), dénonce la tragédie qui touche le peuple arménien à laquelle nous sommes en train d’assister et souligne la volonté de soutenir des initiatives comme celles-ci pour aider à élever ces voix pour sensibiliser l’opinion publique. Il a indiqué aussi que le Conseil départementale de la Haute-Garonne votera, dans les jours qui viennent, une aide humanitaire pour la population arménienne impactée par ce conflit.

Pierre Lacaze conseiller municipal (Parti Communiste) soutient l’action de la communauté arménienne et proposera au Conseil de Toulouse Métropole, dès la semaine prochaine, le vote d’une motion de soutien à l’Arménie.

Mme Mukabucyana Julienne, membre du conseil municipal est intervenue au nom de l’association IBUKA France et de la Diaspora rwandaise de Toulouse pour montrer sa solidarité avec la communauté arménienne de Toulouse, avec laquelle une relation de fraternité et d’amitié a été nouée, car nos deux peuples (arméniens & tutsis du Rwanda) partageons la même histoire celle d’avoir été victimes et survivants de génocide, ce qui nous unit à jamais dans la mémoire des nôtres et la lutte contre le négationnisme, ainsi que dans la lutte contre la barbarie et l’injustice d’où qu’elles viennent. On est ENSEMBLE !

Le représentant des Kurdes de Toulouse a aussi pris la parole pour dénoncer l’agression de la Turquie et sa responsabilité dans le déclenchement de cette guerre, tout en appelant à la solidarité internationale pour lutter contre les velléités d’une Turquie va-t-en-guerre encourageant le terrorisme et la violence tout azimut.

Ils étaient tous présents pour dénoncer l’agression turco-azérie, et alerter l’opinion publique sur la guerre qui a lieu depuis plus de 12 jours sur les terres arméniennes en Artsakh. En quelques instants, avec drapeaux et fumigènes, les rues de Toulouse se sont colorées de rouge, bleu, orange aux couleurs de l’Arménie et de l’Artsakh. La diaspora arménienne était debout, unie pour ne faire qu’un avec la mère patrie et pour la pérennité du peuple arménien !

Chogher Basmadjian