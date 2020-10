L’Azerbaïdjan a perdu 4 919 soldats, 514 chars, 17 avions, 16 hélicoptères, 169 drones et 4 lance-missiles DOS

Il y a quelques minutes, le ministère arménien de la Défense a publié le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan. Après la destruction hier de 3 chars azéris, 3 drones et la mort de 200 soldats ennemis.

Le bilan total ce matin des pertes de l’Azerbaïdjan depuis son agression de l’Artsakh s’établit à 4 919 soldats tués, 514 chars et engins blindés détruits, 16 hélicoptères, 17 avions de chasse, 169 drones et 4 postes de lance-missiles DOS détruits par l’armée arménienne de Défense. Des chiffres qui indiquent la défaite annoncée de l’Azerbaidjan.

Krikor Amirzayan