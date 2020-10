L’Azerbaïdjan a tenté la nuit dernière plusieurs attaques en Artsakh en perdant de nombreux soldats et matériel militaire, ce matin les tirs continuaient

Le ministère arménien de la Défense de l’Artsakh a indiqué ce matin à Stepanakert que la nuit dernière -du 11 au 12 octobre- les attaques entreprises par les forces d’Azerbaïdjan en Artsakh ont une nouvelle fois échoué, l’ennemi ayant laissé un nombre important de soldats morts et du matériel militaire sur la ligne de front.

« La situation continuait d’être tendue la nuit sur toutes les directions du front. L’ennemi était plus actif au nord et au nord-est ainsi qu’au sud. Afin de prendre avantage du cessez-le-feu opérationnel les tentatives d’attaque de l’ennemi ont toutes échoué grâce à l’intervention des Forces arméniennes. L’ennemi a des pertes humaines et matérielles importantes » a indiqué ce matin le ministère arménien de la Défense de l’Artsakh.

« Ce matin l’ennemi avait repris le feu et bombardait et les forces arméniennes répliquent » a ajouté le ministère.

Krikor Amirzayan