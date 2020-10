Des combats au Nagorny Karabakh, la trêve toujours pas respectée

Stepanakert 12 oct 2020 avec AFP- Des combats opposaient lundi

matin forces inddépendantistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée

azerbaïdjanaise, en violation d’un accord de trêve humanitaire censé être en

vigueur depuis samedi.

Depuis Stepanakert, capitale indépendantiste, un journaliste de l’AFP pouvait

entendre dans la matinée les tirs d’artillerie provenant du sud-ouest de la

république auto-proclamée.

D’autres reporters de l’AFP, en Azerbaïdjan, entendaient eux le bruit sourd

de l’artillerie depuis le district de Terter, situé au nord-est du Karabakh.

Comme à leur habitude, les belligérants s’accusaient mutuellement de

nourrir les hostilités et revendiquaient des succès sur le champ de bataille.

Le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan a ainsi affirmé sur Twitter que

les forces indépendantistes bombardaient les districts de Goranboy, Terter et

Agdam et qu’elles étaient « exténuées » et en retraite dans la région de Hadrout.

Le centre d’information du gouvernement arménien a lui assuré que l’armée

azerbaïdjanaise avait été repoussée, et qu’elle a subi "de lourdes pertes

humaines et en équipement militaire".

Le Nagorny Karabakh, territoire majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait

sécession de l’Azerbaïdjan entraînant une guerre ayant fait 30.000 morts dans

les années 1990. Bakou accuse depuis l’Arménie d’occuper son territoire, et

les heurts armés y sont réguliers.

Les combats qui opposent depuis le 27 septembre les troupes indépendantistes,

soutenues par l’Arménie, et l’Azerbaïdjan sont cependant les plus graves

depuis le cessez-le-feu de 1994.

Une trêve humanitaire devant notamment permettre un échange de prisonniers

et de corps aurait dû entrer en vigueur samedi midi, mais elle n’a jamais été

respectée.