Bruxelles, avec AFP - L’Union européenne exprime son "extrême

préoccupation" à la suite des violations de la trêve au Nagorny Karabakh, a

déclaré dimanche le chef de sa diplomatie, Josep Borrell.

"Nous prenons note avec une extrême préoccupation de rapports faisant état

de la poursuite des activités militaires, notamment contre des cibles civiles,

et de victimes civiles", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les 27 pays membres de l’Union "demandent instamment à toutes les parties

de respecter l’accord (de cessez-le-feu) sur le terrain", a-t-il ajouté.

Josep Borrell a par ailleurs demandé aux parties en conflit "d’engager sans

délai de réelles négociations sous les auspices" du groupe de Minsk de l’OSCE

(Russie, France, Etats-Unis).

Ce communiqué intervient après de multiples violations samedi de l’accord

de cessez-le-feu, dont s’accusent mutuellement les deux belligérants.

Le Nagorny Karabakh, territoire majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait

sécession de l’Azerbaïdjan entraînant une guerre qui a fait 30.000 morts dans

les années 1990. Bakou accuse depuis Erevan d’occuper son territoire, et les

affrontements y sont réguliers.

Les combats qui opposent depuis le 27 septembre les troupes indépendantistes,

soutenues par l’Arménie, et l’Azerbaïdjan sont les plus graves depuis le

cessez-le-feu de 1994.

L’UE a demandé le mois dernier aux puissances régionales de s’abstenir

d’interférer dans le conflit.