Erdogan l’atrabilaire convulsif

Son cas s’est aggravé au fil du temps , au gré de son pouvoir grandissant et de son humeur fantasque , dans un pays qui ne comprend que la force et les règles du pur et de l’impur .

Maire d’istanbul dans les années 2000 , sensible aux sacs bourrés de billets verts , à la danse du ventre et au conte des mille et une nuits , rien ne laissait présager la dérive nationaliste et confessionnelle de ce médiocre joueur de football amateur , nourri au lait de chèvre , sans hauteur et sans souffle , à l’ombre de son mentor Gülen .

Le loup s’était paré de la peau d’un agneau pour dire toute l’estime qu’il avait de lui-même .

Rien de condamnable jusque là .

Puis entrainé dans une folle fuite en avant pour se maintenir debout , la mégalomanie compulsive du nouveau milliardaire , métamorphosé en moulin à prières , s’est débridée emportant tout sur son passage au motif d’un coup d’état foireux , à l’aune de grandes puissances aux abonnés absents , notamment l’Allemagne dont le moindre signal aurait valeur d’exemple face à cette dévastation ..... .

Car la Sublime Porte est sortie de ses gonds dans un silence éternellement complaisant !

Syrie , Irak , Libye , Grèce , Chypre , méditerranée orientale , Sainte-Sophie , mercenaires djihaddistes , palais présidentiel démentiel , la Bête ne connait plus de limites ; grand chansonnier , elle harangue , invective , accuse , éructe , provoque , juge , démet , fomente , envahit , manipule , accumule , embastille , élimine , assassine son peuple ruiné et ses élites impunément , comme toujours .......

Comme un ver solitaire qui dévore tout sur son passage sans vouloir rien partager ....

L’Homme Malade de l’Europe est décidément atteint d’une pathologie incurable par un cancer panturquiste nationaliste et islamiste qui le pousse à finir le travail d’extermination des arméniens entamé il y a plus d’un siècle par les jeunes turcs .

Finir le travail et les faire taire définitivement , tel était l’objet de cette nouvelle réplique par azéris interposés !

Grecs , arabes , arméniens , juifs , kurdes , alévis et bien d’autres gueux vous le diront : chaque fois que la Turquie a échappé au contrôle de l’Occident , elle est retournée à l’état primitif de ses barbares ancêtres et leur péché originel !

Sauf que le principe de réalité l’emportant , le Président Poutine a sifflé la fin de la récréation et que le Frère Musulman est rentré dans sa niche .

Il laissera une société gangrénée , meurtrie et fracturée , mysogine , raciste , xénophobe , exaltée et dégradée au nom d’un islamisme conquérant total et d’un hypernationalisme fiévreux .

Mais regardez le bien : son teint est blafard , ses traits tirés et vieillis , son regard fixe , sa gueule allongée le trahit même le dos tourné !

On dirait sa marionnette dont la petitesse lui fait le cœur près de l’anus !

C’est que la Bête a peur du malheur qu’elle porte en elle , du Grand Mal qui la ronge et prie souvent son Dieu pour son propre pardon , puis passe ses mains sur son visage pour cacher l’image hideuse que lui renvoie son miroir .

Le Grand Turc sait qu’il finira comme Ceaucescu sans répondre de ses actes .

Frères Arméniens , le calice est plein d’amertume mais ne pleurez pas , ne vomissez pas , ne perdez pas patience : le compte à rebours a débuté !

Un bouffon qui ne respecte rien ni personne , même pas son propre peuple , ne peut plus durer .

Même si elle gesticule et assassine encore une fois notre jeunesse , la Turquie se meurt , en vérité , des errements d’un Sultan en perdition qui mange ses enfants de l’intérieur et qui la plonge , encore une fois , dans les heures les plus noires de son histoire !

Sa fin est proche du point où se situe l’inacceptable .

Ni fleurs ni couronnes !

Envoyez vos dons au KARABAKH et à l’Œuvre d’Orient !

Dans un monde où l’histoire des hommes est celle des horreurs dont ils sont capables , les arméniens savent que la vengeance peut être la forme la plus achevée de la justice !

le 11 octobre 2020

ARMAND SAMMELIAN