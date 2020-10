Lettre à un frère Rabbin, par Philippe S. Sukiasyan

LETTRE A UN FRERE RABBIN,

Le 2 octobre dernier, j’adressais le courrier ci-dessous au Rabbin Mickaël Azoulay de la synagogue de Neuilly- Sur-Seine. A ce jour, mon courriel demeure sans réponse. Je m’accorde donc aujourd’hui la liberté de le confier aux Nouvelles d’Arménie Magazine pour publication.

Pour être équitable, je dois également ajouter que je suis interloqué par le silence profond des responsables de toutes les religions et confessions de notre pays devant l’agression dont est victime le peuple arménien, comme d’ailleurs d’un refus général et manifeste d’appeler les choses par leur nom et à désigner les agresseurs et les victimes. Mais dans un monde où « tout vaut tout », on n’est qu’à moitié surpris. Du coup, on comprend un peu mieux 1915.

Monsieur le Rabbin,

Nous nous sommes croisés il y a deux ans sur le plateau de télévision de France 2, en novembre 2018, à l’occasion d’une matinée inter-religieuse qui nous avait permis de nous découvrir personnellement et d’échanger dans les meilleurs termes sur l’histoire et l’expérience de nos communautés respectives.

Comme vous le savez, l’Arménie est en guerre depuis pratiquement une semaine, victime de l’agression de son voisin azerbaïdjanais.

Nous sommes vous et moi des Français, citoyens de ce beau pays, mais nos cœurs battent également pour l’Arménie et pour Israël.

Malheureusement, aujourd’hui Israël participe directement à la guerre qui est faite à l’Arménie par l’Azerbaïdjan et son protecteur conduit par le président Erdogan.

Malgré les fêtes de Rosh Hashana et de Yom Kippour qui paralysent la vie publique en Israël, une noria d’avions continuent d’approvisionner Bakou en armement israélien dont des drones qui tuent chaque jour des civils et des militaires arméniens.

Au nom de notre communauté de destin, je vous demande d’intervenir auprès des représentants en France et des responsables de l’Etat d’Israël pour les inviter à une posture morale plus adéquate et plus conforme à la fraternité qu’ils devraient manifester à l’égard d’un peuple qui les a malheureusement précédé dans la si singulière expérience du Génocide.

Bien fraternellement,

Ph. S. Sukiasyan

Diacre de l’Eglise arménienne