Henrikh Mkhitaryan a marqué face à la Géorgie son 30e but en sélection nationale d’Arménie, améliorant le record qui lui appartenait

Henrikh Mkhitaryan a marqué face à la Géorgie son 30 e but en sélection nationale d’Arménie, améliorant le record qui lui appartenait

Henrikh Mkhitaryan le capitaine de la sélection arménienne qui a marqué le 2e but de l’Arménie face à la Géorgie (2-2) pour le 3e match de la Ligue des nations a amélioré son record de buts marqués avec l’équipe d’Arménie.

Ce but marqué -sur penalty- face à la Géorgie était le 30e but d’Henrikh Mkhitaryan en sélection nationale d’Arménie. Il améliore ainsi le précédent record qui lui appartenait également (29 buts). Les 30 buts marqués par Henrikh Mkhitaryan établissent un record de tous les temps pour l’équipe d’Arménie.

Mercredi face à l’Estonie, le capitaine de la sélection arménienne aura la possibilité d’améliorer encore un peu plus ce record.

Krikor Amirzayan