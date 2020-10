Les applications les plus téléchargées en Azerbaïdjan sont...

Voici la liste des 10 applications les plus téléchargées actuellement en Azerbaïdjan. Toutes sont des VPN qui permettent de naviguer incognito sur le net. Un VPN est un tunnel sécurisé entre votre appareil et Internet, il protège votre trafic web privé contre les interférences, l’espionnage et la censure. Votre adresse IP est masquée et vos données sont chiffrées. Personne ne vous voit pas même votre fournisseur d’accès Internet. De toute évidence les azerbaidjanais ne font pas confiance à la propagande gouvernemental et cherchent à s’informer.