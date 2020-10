La Russie et la Turquie discutent de la désescalade dans la zone de conflit du Karabagh

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu dimanche avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, pour parler des efforts de la Russie pour mettre fin aux hostilités au Haut-Karabagh et relancer les négociations de paix arméno-azerbaïdjanaises.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les deux hommes étaient convenus de la nécessité pour les parties en conflit de se conformer à l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, conclu tôt samedi. Il a précisé que Lavrov a dit à Cavusoglu que Moscou était prête à « poursuivre les efforts de médiation actifs » visant à résoudre le conflit du Karabagh.

Le ministère a noté que l’appel téléphonique avait eu lieu « à l’initiative de la partie turque ».

L’agence de presse russe RIA Novosti a cité une source diplomatique turque anonyme disant que Cavusoglu avait demandé à Lavrov « d’avertir la partie arménienne d’observer le cessez-le-feu au Karabagh ».

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu de mettre fin aux combats et d’organiser l’échange des corps des victimes lors des pourparlers trilatéraux de leur ministre des Affaires étrangères avec Lavrov qui se sont tenus à Moscou. Un communiqué conjoint publié par les trois ministres explique aussi que Bakou et Erevan « lancent des pourparlers de fond négociés par les coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk pour parvenir à un accord de paix le plus rapidement possible ».

Commentant cette déclaration, le ministère turc des Affaires étrangères a répliqué que le cessez-le-feu « ne peut pas remplacer une solution durable » et a réaffirmé le ferme soutien d’Ankara à l’Azerbaïdjan dans le conflit du Karabagh. « La Turquie continuera à se tenir aux côtés de son frère l’Azerbaïdjan sur le terrain et à la table des négociations », a-t-il assuré.

L’Arménie dit que la Turquie soutient l’Azerbaïdjan non seulement diplomatiquement mais aussi militairement. Un porte-parole du ministère arménien de la Défense a de nouveau affirmé dimanche que des avions de combat turcs F-16 et des drones d’attaque ont été impliqués dans les hostilités à grande échelle le long de la « ligne de contact » du Karabagh qui ont éclaté le 27 septembre.

De plus, l’Arménie ainsi que la France ont accusé les Turcs de recruter des mercenaires en Syrie et de les envoyer combattre au Karabagh. La Russie et l’Iran ont implicitement soutenu ces affirmations.

Ankara et Bakou nient la présence de militants islamistes syriens dans les rangs de l’armée azerbaïdjanaise. Ils soutiennent également que le personnel militaire turc n’a pas participé à la guerre du Karabagh.

Au cours des combats, les dirigeants azerbaïdjanais ont appelé la Turquie à participer aux efforts internationaux visant à mettre fin au conflit du Karabagh, qui sont depuis longtemps dirigés par la Russie, les États-Unis et la France. Erevan a exclu une telle possibilité.

La déclaration conjointe publiée par Lavrov et ses homologues arménien et azerbaïdjanais a rappelé à cet égard que les parties en conflit « réaffirment que le format du processus de négociation doit rester inchangé ».