Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a exhorté dimanche la communauté internationale à reconnaître le « droit à l’autodétermination » du Haut-Karabagh, après deux semaines de combats acharnés dans et autour du territoire peuplé arménien.

Pachinian a félicité la diaspora arménienne du monde entier pour avoir montré un soutien ferme à l’Arménie et au Karabagh pendant les hostilités.

« Ce mouvement doit également être rendu attractif pour les représentants d’autres nations qui sont contre la violence, la corruption, le terrorisme et qui défendent la justice, la liberté et l’amour, a-t-il écrit sur Facebook. (...)