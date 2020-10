Le gouvernement indien a beau affirmer sa neutralité et appeler à la paix entre l’Arménie et l’Azerbaidjan, ses concitoyens, eux, sont clairement pro-Arméniens. Et ils ne se privent pas de le faire savoir virtuellement.A en croire le Eurasiantimes, le hashtag #IndiaSupportsArmenia fait florès sur les réseaux sociaux. Un soutien qui peut étonner car comme le fait remarquer un responsable indien, défendre le droit à l’autodétermination n’est pas son conséquence pour le sous-continent en lutte avec le Pakistan pour le territoire du Cachemire. Mais il faut croire que la population fait fi de la Realpolitik et n’a pas pardonné à la Turquie son soutien actif au Pakistan, l’an dernier.