Le curieux manège d’un avion azéri

Dimanche 11 octobre : nous observons depuis 15h le vol d’un Airbus azéri N° J22253 (AHY2254) et son curieux manège, c’est le moment de le dire, en vol stationnaire au-dessus du Nakhitchevan de 15h25 à 16h30, tournoyant visiblement à l’écran, tandis que le vol N° J22252 s’est envolé du même point à 16h20. Le J22253, a disparu des écrans et est apparu 3 minutes plus tard, le J22254, prenant la même route que le J22252. Le 252 a disparu des écrans à 16h58. En fait il s’agirait du même avion qui rentre à Bakou après sa mission.

















17h15