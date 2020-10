Emouvant hommage à Patrick Devedjian

Sa tragique disparition fin mars avait été un coup de théâtre et le confinement n’avait pas permis de lui rendre l’hommage qui lui revenait de droit.

Six mois plus tard seulement, entre guerre en Artsakh et reprise du covid a enfin réussi à être célébrée la messe en souvenir de Patrick Karekin Devedjian.

Belle et émouvante, la cérémonie s’est déroulée le 11 octobre à Paris dans la cathédrale arménienne catholique Sainte Croix, sous la direction de Mgr Elie Yéghayan.

Plusieurs centaines d’amis étaient venus partager ce moment de prière avec la famille de Patrick Devedjian, son épouse Sophie, ses fils et ses petits-enfants.

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Mgr Norvan Zakarian, l’ambassadrice d’Arménie Hasmig Tolmajyan, le représentant de l’Artsakh Hovhannès Guevorkian, l’ambassadeur aoprès l’Organisation Internationale de la Francophonie Christian Ter Stepanian, le président du Fonds Arméien de France Bédros Terzian, le fondateur du CDCA Ara Krikorian, le mécène Ara Aharonian.

Les allocutions ont toutes rendu hommage à la mémoire du grand homme politique français et de l’ardent défenseur de l’Arménie, toute en saluant l’engagement constant à ses côtés de son épouse Sophie, qui a conclu la série de témoignages.

Les nombreux investissements de Patrick Devedjian ont été tout à tour rappelés : le développement du Tavush en Arménie, la reconnaissance du génocide, le soutien aux combattants arméniens, le collège Samuel Moorat de Sèvres.

Après la cérémonie, les fidèles ont été invités à présenter leurs condoléances à la famille.